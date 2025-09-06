JMGO präsentiert O2S Ultra 4K Tri-Laser TV-Projektor und bekräftigt Westeuropa-Expansion auf der IFA 2025

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFnac Darty AktievorwärtsNachrichten zu Fnac Darty
    Berlin (ots/PRNewswire) - JMGO, ein Pionier der Optiktechnologie, hat heute auf
    der IFA 2025 seinen neuen O2S Ultra 4K Tri-Laser TV-Projektor vorgestellt.
    Parallel unterstreicht das Unternehmen seine Expansion im westeuropäischen Markt
    durch eine Vertriebspartnerschaft mit der führenden französischen Handelsgruppe
    FnacDarty.

    Revolutionäres 120-Zoll-Kinoerlebnis: O2S Ultra 4K verwandelt Wohnzimmer in
    Kinoräume

    Der JMGO O2S Ultra 4K projiziert aus nur 21 cm Entfernung ein 120-Zoll-Bild und
    bietet damit das kürzeste Projektionsverhältnis am Markt - selbst beengte Räume
    werden so zum Kinoerlebnis. Die Kombination aus 3500 ISO Helligkeit, 3500:1
    FOFO-Kontrastverhältnis und dem hauseigenen Tri-Laser MALC-Optiksystem
    garantiert die brillantesten, schärfsten und farbgenauesten Bilder auf dem
    Markt. Die Graphit-Oberfläche und das schwebende Design vereinen elegante Form
    mit innovativer Technologie und bereichern jeden Wohnraum durch anspruchsvolle
    Ästhetik und überragende Benutzerfreundlichkeit.

    Dieser Flaggschiff-Tri-Laser-TV-Projektor wird im Oktober in Nordamerika und
    Europa auf den Markt kommen. Weitere Details werden noch bekannt gegeben.

    Globale Expansion mit Fokus auf Westeuropa

    "Unsere kontinuierlichen Investitionen in Produktentwicklung, Marketing und
    Vertriebspartnerschaften unterstreichen unser unerschütterliches Engagement für
    den europäischen Markt", betont Forrest Li, CEO von JMGO.

    Während der Veranstaltung gab JMGO bekannt, dass der tragbare Projektor PicoFlix
    nun in 30 FnacDarty-Filialen in Frankreich erhältlich ist. Bei kompakten 24 × 8
    cm und nur 1,3 kg Gewicht bietet das Gerät 4,5 Stunden Akkulaufzeit,
    Full-HD-1080P-Auflösung, 420 ISO Lumen Helligkeit und bis zu
    200-Zoll-Projektionsgröße.

    Das PicoFlix-Bundle inklusive Bodestativ und Tragetasche ist bis zum 23.
    September zum Sonderpreis von 499 EUR bei Fnac erhältlich. Weitere Informationen
    finden Interessierte auf der Fnac-Website oder vor Ort.

    MediaMarkt-Partnerschaft für niederländischen Markt Ab Ende Oktober wird JMGO
    zusätzlich beim europäischen Elektronikhändler MediaMarkt gelistet.
    Niederländische Verbraucher können die Smart Projektoren damit auch offline
    erleben. JMGO treibt damit kontinuierlich die Entwicklung intelligenter
    Projektortechnologien voran.

    Über JMGO

    Seit 2011 entwickelt JMGO innovative Großbildlösungen, die Portabilität mit
    Vielseitigkeit verbinden. Durch die Integration von funktionalem Design und
    hochwertiger Unterhaltungstechnologie schafft das Unternehmen ein einzigartiges
    Heimkino-Ökosystem aus Endgeräten, Inhalten, Plattformen und Softwarelösungen
    für den globalen Markt.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766068/JMGO.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jmgo-pra
    sentiert-o2s-ultra-4k-tri-laser-tv-projektor-und-bekraftigt-westeuropa-expansion
    -auf-der-ifa-2025-302548409.html

    Pressekontakt:

    Monday ZHOU,
    zhouqian@jmgo.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170282/6112261
    OTS: Shenzhen Holatek Co., Ltd.


