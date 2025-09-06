JMGO präsentiert O2S Ultra 4K Tri-Laser TV-Projektor und bekräftigt Westeuropa-Expansion auf der IFA 2025
Berlin (ots/PRNewswire) - JMGO, ein Pionier der Optiktechnologie, hat heute auf
der IFA 2025 seinen neuen O2S Ultra 4K Tri-Laser TV-Projektor vorgestellt.
Parallel unterstreicht das Unternehmen seine Expansion im westeuropäischen Markt
durch eine Vertriebspartnerschaft mit der führenden französischen Handelsgruppe
FnacDarty.
Revolutionäres 120-Zoll-Kinoerlebnis: O2S Ultra 4K verwandelt Wohnzimmer in
Kinoräume
Globale Expansion mit Fokus auf Westeuropa
"Unsere kontinuierlichen Investitionen in Produktentwicklung, Marketing und
Vertriebspartnerschaften unterstreichen unser unerschütterliches Engagement für
den europäischen Markt", betont Forrest Li, CEO von JMGO.
Während der Veranstaltung gab JMGO bekannt, dass der tragbare Projektor PicoFlix
nun in 30 FnacDarty-Filialen in Frankreich erhältlich ist. Bei kompakten 24 × 8
cm und nur 1,3 kg Gewicht bietet das Gerät 4,5 Stunden Akkulaufzeit,
Full-HD-1080P-Auflösung, 420 ISO Lumen Helligkeit und bis zu
200-Zoll-Projektionsgröße.
Das PicoFlix-Bundle inklusive Bodestativ und Tragetasche ist bis zum 23.
September zum Sonderpreis von 499 EUR bei Fnac erhältlich. Weitere Informationen
finden Interessierte auf der Fnac-Website oder vor Ort.
MediaMarkt-Partnerschaft für niederländischen Markt Ab Ende Oktober wird JMGO
zusätzlich beim europäischen Elektronikhändler MediaMarkt gelistet.
Niederländische Verbraucher können die Smart Projektoren damit auch offline
erleben. JMGO treibt damit kontinuierlich die Entwicklung intelligenter
Projektortechnologien voran.
Über JMGO
Seit 2011 entwickelt JMGO innovative Großbildlösungen, die Portabilität mit
Vielseitigkeit verbinden. Durch die Integration von funktionalem Design und
hochwertiger Unterhaltungstechnologie schafft das Unternehmen ein einzigartiges
Heimkino-Ökosystem aus Endgeräten, Inhalten, Plattformen und Softwarelösungen
für den globalen Markt.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2766068/JMGO.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jmgo-pra
sentiert-o2s-ultra-4k-tri-laser-tv-projektor-und-bekraftigt-westeuropa-expansion
-auf-der-ifa-2025-302548409.html
Pressekontakt:
Monday ZHOU,
zhouqian@jmgo.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170282/6112261
OTS: Shenzhen Holatek Co., Ltd.
