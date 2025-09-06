JMGO präsentiert O2S Ultra 4K Tri-Laser TV-Projektor und bekräftigt Westeuropa-Expansion auf der IFA 2025

Berlin (ots/PRNewswire) - JMGO, ein Pionier der Optiktechnologie, hat heute auf

der IFA 2025 seinen neuen O2S Ultra 4K Tri-Laser TV-Projektor vorgestellt.

Parallel unterstreicht das Unternehmen seine Expansion im westeuropäischen Markt

durch eine Vertriebspartnerschaft mit der führenden französischen Handelsgruppe

FnacDarty.



Revolutionäres 120-Zoll-Kinoerlebnis: O2S Ultra 4K verwandelt Wohnzimmer in

Kinoräume





Der JMGO O2S Ultra 4K projiziert aus nur 21 cm Entfernung ein 120-Zoll-Bild undbietet damit das kürzeste Projektionsverhältnis am Markt - selbst beengte Räumewerden so zum Kinoerlebnis. Die Kombination aus 3500 ISO Helligkeit, 3500:1FOFO-Kontrastverhältnis und dem hauseigenen Tri-Laser MALC-Optiksystemgarantiert die brillantesten, schärfsten und farbgenauesten Bilder auf demMarkt. Die Graphit-Oberfläche und das schwebende Design vereinen elegante Formmit innovativer Technologie und bereichern jeden Wohnraum durch anspruchsvolleÄsthetik und überragende Benutzerfreundlichkeit.Dieser Flaggschiff-Tri-Laser-TV-Projektor wird im Oktober in Nordamerika undEuropa auf den Markt kommen. Weitere Details werden noch bekannt gegeben.Globale Expansion mit Fokus auf Westeuropa"Unsere kontinuierlichen Investitionen in Produktentwicklung, Marketing undVertriebspartnerschaften unterstreichen unser unerschütterliches Engagement fürden europäischen Markt", betont Forrest Li, CEO von JMGO.Während der Veranstaltung gab JMGO bekannt, dass der tragbare Projektor PicoFlixnun in 30 FnacDarty-Filialen in Frankreich erhältlich ist. Bei kompakten 24 × 8cm und nur 1,3 kg Gewicht bietet das Gerät 4,5 Stunden Akkulaufzeit,Full-HD-1080P-Auflösung, 420 ISO Lumen Helligkeit und bis zu200-Zoll-Projektionsgröße.Das PicoFlix-Bundle inklusive Bodestativ und Tragetasche ist bis zum 23.September zum Sonderpreis von 499 EUR bei Fnac erhältlich. Weitere Informationenfinden Interessierte auf der Fnac-Website oder vor Ort.MediaMarkt-Partnerschaft für niederländischen Markt Ab Ende Oktober wird JMGOzusätzlich beim europäischen Elektronikhändler MediaMarkt gelistet.Niederländische Verbraucher können die Smart Projektoren damit auch offlineerleben. JMGO treibt damit kontinuierlich die Entwicklung intelligenterProjektortechnologien voran.Über JMGOSeit 2011 entwickelt JMGO innovative Großbildlösungen, die Portabilität mitVielseitigkeit verbinden. Durch die Integration von funktionalem Design undhochwertiger Unterhaltungstechnologie schafft das Unternehmen ein einzigartigesHeimkino-Ökosystem aus Endgeräten, Inhalten, Plattformen und Softwarelösungenfür den globalen Markt.