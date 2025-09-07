Sanofi unter Druck: Amlitelimab enttäuscht – Aktie stürzt um 10%

Sanofi steht nach der Veröffentlichung neuer Studiendaten zu seinem experimentellen Medikament Amlitelimab unter Druck. Die Ergebnisse einer Phase-III-Studie zur Behandlung von atopischer Dermatitis zeigten zwar eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu einem Placebo, blieben jedoch hinter den Erwartungen und der Wirksamkeit des bereits etablierten Medikaments Dupixent zurück. Dies führte zu einem dramatischen Kursrückgang der Sanofi-Aktie, die zum Handelsstart in Paris um bis zu 10 Prozent fiel und sich auf 77,68 Euro reduzierte. Analysten bewerten die Situation als kritischen Moment für das Unternehmen, da die Daten entscheidend für die mittelfristigen Perspektiven von Sanofi sind.

Die Studie erreichte alle primären und wichtigen sekundären Endpunkte, doch die Wirksamkeit von Amlitelimab wurde als geringer eingeschätzt als erhofft. Richard Vosser von JPMorgan wies darauf hin, dass die Ergebnisse möglicherweise durch die Einbeziehung von Patienten, die auf Standardtherapien nicht ansprechen, negativ beeinflusst wurden. Trotz dieser Bedenken betont Sanofi, dass Amlitelimab potenzielle Vorteile bietet, da es möglicherweise nur alle drei Monate verabreicht werden muss, im Gegensatz zu Dupixent, das alle paar Wochen injiziert werden muss.