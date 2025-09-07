Sanofi unter Druck: Amlitelimab enttäuscht – Aktie stürzt um 10%
Sanofi steht nach der Veröffentlichung neuer Studiendaten zu seinem experimentellen Medikament Amlitelimab unter Druck. Die Ergebnisse einer Phase-III-Studie zur Behandlung von atopischer Dermatitis zeigten zwar eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu einem Placebo, blieben jedoch hinter den Erwartungen und der Wirksamkeit des bereits etablierten Medikaments Dupixent zurück. Dies führte zu einem dramatischen Kursrückgang der Sanofi-Aktie, die zum Handelsstart in Paris um bis zu 10 Prozent fiel und sich auf 77,68 Euro reduzierte. Analysten bewerten die Situation als kritischen Moment für das Unternehmen, da die Daten entscheidend für die mittelfristigen Perspektiven von Sanofi sind.
Die Studie erreichte alle primären und wichtigen sekundären Endpunkte, doch die Wirksamkeit von Amlitelimab wurde als geringer eingeschätzt als erhofft. Richard Vosser von JPMorgan wies darauf hin, dass die Ergebnisse möglicherweise durch die Einbeziehung von Patienten, die auf Standardtherapien nicht ansprechen, negativ beeinflusst wurden. Trotz dieser Bedenken betont Sanofi, dass Amlitelimab potenzielle Vorteile bietet, da es möglicherweise nur alle drei Monate verabreicht werden muss, im Gegensatz zu Dupixent, das alle paar Wochen injiziert werden muss.
Analysten schätzen den möglichen Jahresumsatz von Amlitelimab bis 2031 auf etwa 1,5 Milliarden Euro. Sanofi sucht dringend nach einem Nachfolger für Dupixent, dessen Patentschutz in den kommenden Jahren ausläuft. Dupixent hat dem Unternehmen im vergangenen Jahr über 13 Milliarden Euro Umsatz eingebracht, was den Druck auf Sanofi erhöht, alternative Therapien zu entwickeln.
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi von 118 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Luisa Hector sieht die negative Marktreaktion als überzogen an und bietet eine Kaufchance. Sie hält die Ergebnisse für ausreichend, um einen Spitzenumsatz von 5 Milliarden Euro zu erreichen, wenn nur 20 Prozent der Dupixent-Patienten auf Amlitelimab umsteigen.
Insgesamt bleibt die Unsicherheit über die kommerziellen Perspektiven von Amlitelimab bestehen, während Sanofi weiterhin an weiteren Studien arbeitet, um das Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil des Medikaments zu klären. Die nächsten Ergebnisse werden auf einem bevorstehenden Medizinerkongress erwartet.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 79,45EUR auf Tradegate (05. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.