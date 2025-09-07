    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    Apple-Aktie: Analysten heben Bewertung an – Ist die Rallye gerechtfertigt?

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    In einer bemerkenswerten Wende hat das Analysehaus MoffettNathanson seine Einstufung für Apple von "Sell" auf "Neutral" angehoben und ein neues Kursziel von 225 US-Dollar festgelegt. Dies geschieht nach einer beeindruckenden Kursrallye, die die Apple-Aktie in den letzten vier Wochen um über 17 Prozent steigen ließ, obwohl sie seit Jahresbeginn noch rund 4,8 Prozent im Minus liegt. Die Neubewertung erfolgt vor dem Hintergrund, dass sich Befürchtungen über mögliche Strafzölle, schwache Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz und die Zukunft des milliardenschweren Suchmaschinen-Deals mit Google entspannt haben.

    Ein entscheidender Faktor für die positive Kursentwicklung war ein Urteil eines Bundesrichters, das Google erlaubt, seinen Chrome-Browser weiterhin zu vertreiben. Dies sichert auch das lukrative Abkommen, bei dem Google Apple Milliarden für die Platzierung als Standard-Suchmaschine auf dem iPhone zahlt. Analyst Craig Moffett betont, dass die schlimmsten Szenarien nun vom Tisch seien. Rabatte in China hätten die Sorgen um Marktanteilsverluste gemildert, und Zoll-Ausnahmen hätten die Belastungen neutralisiert.

    Trotz des Upgrades bleibt Moffett jedoch skeptisch hinsichtlich der Bewertung von Apple. Er weist darauf hin, dass das Unternehmen mit einem Forward-KGV von 32,36 gehandelt wird, was deutlich über dem S&P-500-Durchschnitt von 24,28 liegt. Diese Bewertung erreicht ein 20-Jahres-Hoch, was Moffett als problematisch erachtet. Er argumentiert, dass ein Multiplikator von über 30 auf die Gewinne des kommenden Jahres für ein Unternehmen mit soliden, aber nicht überragenden Wachstumsraten zu hoch sei. Daher sei eine Verkaufsempfehlung allein auf Basis der Bewertung nicht mehr gerechtfertigt, solange die fundamentalen Risiken abnehmen.

    Das Kursziel von 225 US-Dollar signalisiert jedoch ein Abwärtsrisiko von etwa 5,6 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Mittwoch, was darauf hindeutet, dass Moffett die Rallye als überzogen betrachtet, auch wenn er das Risiko für deutliche Rückschläge als geringer einschätzt.

    Zusätzlich hat die UBS die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen, wobei sie einen Anstieg der Umsätze im App Store um 11 Prozent im August verzeichnete. Dennoch sieht Analyst David Vogt langfristige Risiken, da eine Umfrage ergab, dass 62 Prozent der Nutzer web-basierte Alternativen bevorzugen.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
