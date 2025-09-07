UBS hebt Airbus-Kursziel auf 220 Euro: Starke Nachfrage und Produktionssteigerung!

Ein zentraler Aspekt der Analyse ist die Verbesserung der Unterstützung für Zulieferer, die es Airbus ermöglicht, die Produktionsraten zu steigern. Für 2025 bleibt jedoch ein gewisses Risiko bestehen, da mögliche Verzögerungen bei den Triebwerkslieferungen von CFM International und Pratt & Whitney die Produktionsziele gefährden könnten. Um dem entgegenzuwirken, hat Airbus bereits rund 60 sogenannte Glider, also weitgehend fertige Jets ohne Triebwerke, aufgebaut, um der Lieferkette ein Signal zu senden, dass weitere Investitionen notwendig sind.

Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Einschätzung für die Airbus-Aktien deutlich angehoben, indem sie das Kursziel von 180 auf 220 Euro erhöht und die Bewertung von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft hat. Diese Entscheidung basiert auf einer positiven Entwicklung in der Lieferkette und einer starken Nachfrage nach Flugzeugen. Laut den Analysten wird für das Jahr 2026 mit 945 Auslieferungen gerechnet, was über den Erwartungen des Marktes liegt, die bei etwa 915 Auslieferungen liegen.

Die UBS-Analysten sehen auch strategisches Potenzial für Airbus, das über die bisherigen kommunizierten Ziele hinausgeht. Obwohl das Ziel von 75 A320neo-Auslieferungen pro Monat für 2027 festgelegt ist, wird realistisch eine vollständige Erreichung erst Anfang 2028 erwartet. Der Nachholbedarf seit 2019 wird auf 2.500 bis 3.500 Flugzeuge geschätzt, was darauf hindeutet, dass Airbus die Produktionsraten möglicherweise über 75 Einheiten pro Monat steigern könnte, mit einem möglichen Höchststand von 85 Einheiten pro Monat im Jahr 2031.

Die angepassten Produktionsraten haben auch Auswirkungen auf die Gewinnprognosen: Für 2028 hebt UBS die EPS-Prognose um 13 Prozent an. Trotz einer Bewertung von etwa dem 24-fachen der erwarteten Gewinne sieht die Bank einen Puffer, da die Nachfrage stark sichtbar ist und das Risiko in der Forschung und Entwicklung aufgrund fehlender neuer Flugzeugprogramme bis 2030 begrenzt ist.

Insgesamt ergibt sich ein ausgewogenes Risiko-/Chancen-Profil für Airbus. Während 2025 volatil bleiben könnte, überwiegen die mittelfristigen Treiber wie eine stabilere Lieferkette und höhere Produktionsraten. Anleger sollten daher ihren Fokus über das herausfordernde Jahr 2025 hinaus richten.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 184,4EUR auf Tradegate (05. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.