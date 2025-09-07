Ölpreise im Sinkflug: US-Arbeitsmarktbericht drückt auf die Stimmung!

In diesem Kontext steht auch das bevorstehende Treffen der OPEC+-Vertreter am Wochenende, bei dem eine mögliche Produktionssteigerung diskutiert wird. Diese Aussicht hat bereits seit Tagen einen negativen Einfluss auf die Ölpreise. Zudem berichtete das US-Energieministerium von einem unerwarteten Anstieg der Ölreserven in den USA, was jedoch kaum Auswirkungen auf den Markt hatte. Saudi-Arabien drängt Berichten zufolge auf weitere Erhöhungen der Fördermengen.

Am Freitag sind die Ölpreise erneut gesunken, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent für November-Lieferungen zuletzt 65,69 US-Dollar kostete, was einem Rückgang von 1,30 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 1,33 Dollar auf 62,15 Dollar. Diese Preissenkungen sind auf einen enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht zurückzuführen, der auf eine schwächelnde Wirtschaft hindeutet und somit die Nachfrage nach Rohöl aus den USA dämpfen könnte.

Parallel dazu gibt es politische Spannungen, insbesondere zwischen den USA und europäischen Ländern. US-Präsident Donald Trump hat laut Medienberichten in einem Telefonat europäische Staaten aufgefordert, ihre Ölgeschäfte mit Russland zu beenden, da diese den Krieg gegen die Ukraine finanzieren. Trump forderte auch, Druck auf China auszuüben, um die Unterstützung für Russland zu verringern.

In einem weiteren geopolitischen Kontext hat die Ukraine nach eigenen Angaben eine Ölraffinerie in der russischen Region Rjasan angegriffen. Der Chef der ukrainischen Drohnentruppen berichtete von Angriffen auf die Raffinerie und ein Öldepot in einem von Russland besetzten Gebiet. Diese Angriffe sind Teil der ukrainischen Strategie, die Treibstoffversorgung des russischen Militärs zu stören.

Zusätzlich gab es ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem slowakischen Regierungschef Robert Fico, bei dem beide Seiten ihre Differenzen über Öl- und Energiesicherheit thematisierten. Fico äußerte Bedenken über den ukrainischen Beschuss der Ölpipeline Druschba, die russisches Erdöl in die Slowakei transportiert. Trotz dieser Spannungen bekräftigten beide Politiker ihre Unterstützung für die EU-Beitrittsbemühungen der Ukraine und Moldaus.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen auf dem Ölmarkt und die geopolitischen Spannungen, wie eng wirtschaftliche und politische Faktoren miteinander verknüpft sind und welche Auswirkungen sie auf die globalen Energiemärkte haben können.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 65,61USD auf L&S Exchange (05. September 2025, 23:01 Uhr) gehandelt.