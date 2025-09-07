Siemens Energy sichert sich Milliardenauftrag für dänisch-deutsches Stromprojekt!

Im Rahmen eines bedeutenden dänisch-deutschen Stromprojekts auf der Ostseeinsel Bornholm hat Siemens Energy einen Großauftrag im Wert von über einer Milliarde Euro erhalten. Das Unternehmen wird vier Konverter für die "Bornholm Energy Island" (BEI) liefern, die als zentrales Stromdrehkreuz fungieren soll. Dieses Projekt, das von den Übertragungsnetzbetreibern 50Hertz und Energinet betreut wird, zielt darauf ab, Offshore-Windstrom aus der Ostsee nach Deutschland und Dänemark zu leiten. Der Vertrag umfasst das gesamte Spektrum von Anlagendesign über Fertigung, Transport, Installation bis hin zur Inbetriebnahme, die bis Mitte der 2030er Jahre abgeschlossen sein soll.

Das BEI-Projekt, das insgesamt rund sieben Milliarden Euro kosten soll, hatte zuletzt mit Verzögerungen zu kämpfen. Geplant ist, dass der erzeugte Strom über Seekabel mit einer Kapazität von 2 Gigawatt (GW) in ein künftiges Umspannwerk am Greifswalder Bodden geleitet wird. Eine zusätzliche 1,2-GW-Leitung wird die Verbindung zur dänischen Insel Seeland herstellen. Trotz der unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten in Richtung Dänemark wurden die Kosten gleichmäßig zwischen den beiden Ländern aufgeteilt, was zu Nachverhandlungen führte. Energinet erhält zudem eine EU-Förderung von etwa 645 Millionen Euro, um die dänischen Investitionskosten zu senken, da der Großteil des Stroms nach Deutschland fließen wird. Die deutsche Bundesregierung übernimmt die Haftung für mögliche Störungen, was als Voraussetzung für eine erfolgreiche Ausschreibung der Windparkflächen vor Bornholm gilt.

Parallel dazu erweitert Siemens Energy sein Transformatorenwerk in Nürnberg, um der weltweit gestiegenen Nachfrage nach Großtransformatoren gerecht zu werden. Mit einer Investition von 220 Millionen Euro wird die Produktionskapazität des Werks bis 2028 um 50 Prozent erhöht, was auch 350 neue Arbeitsplätze schaffen wird. Der Freistaat Bayern fördert den Ausbau mit bis zu 20 Millionen Euro. Geschäftsführer Christian Bruch betonte die Bedeutung Deutschlands als Standort für Schlüsseltechnologien der Energiewende. Das Nürnberger Werk, das seit 1912 Transformatoren produziert, spielt eine zentrale Rolle in der Anbindung von Offshore-Windparks und der Stabilisierung des Stromnetzes. Siemens Energy plant, bis Ende 2026 bis zu 1.500 weitere Stellen zu schaffen, um den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 87,58EUR auf Tradegate (05. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.