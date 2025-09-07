Teamviewer-Aktien unter Druck: Permira verkauft 12,5 Millionen Anteile!
Der Ausstieg des Großaktionärs Permira hat am Donnerstag die Aktien von Teamviewer stark belastet. Der Finanzinvestor gab bekannt, dass er seine restlichen 12,5 Millionen Anteile zu einem Preis von 9,20 Euro pro Aktie verkauft hat, was einen Abschlag von 5,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs bedeutet. Im nachbörslichen Handel auf Tradegate fiel der Kurs der Teamviewer-Aktien um 1,5 Prozent auf 9,60 Euro. Zuvor war der Kurs durch eine Kaufempfehlung der Bank of America auf das höchste Niveau seit Juni gestiegen.
Das platzierte Aktienvolumen entspricht etwa sieben Prozent des Grundkapitals von Teamviewer. Ein Händler kommentierte, dass der beim Verkauf berücksichtigte Abschlag als akzeptabel angesehen werden kann und dass der damit verbundene Aktienüberhang, also die Wahrscheinlichkeit, dass große Positionen verkauft werden, nun verringert sei. Permira hatte Teamviewer 2014 übernommen und seine Beteiligung seit dem Börsengang im Jahr 2019 schrittweise reduziert. Der Börsengang fand damals zu einem deutlich höheren Kurs von 26,25 Euro statt. Während der Corona-Pandemie erlebte die Aktie zunächst einen Höhenflug, bevor sie 2021 einen dramatischen Rückgang verzeichnete. Viele der frühen Aktionäre sehen sich daher mit erheblichen Buchverlusten konfrontiert.
Die Entscheidung von Permira, sich von seinen Anteilen zu trennen, könnte als Teil einer strategischen Neuausrichtung des Unternehmens interpretiert werden. Die Reduzierung der Beteiligung könnte auch darauf hindeuten, dass Permira die Marktbedingungen als ungünstig für eine weitere Investition in Teamviewer einschätzt.
Teamviewer, bekannt für seine Softwarelösungen zur Fernwartung, hat in den letzten Jahren mit Herausforderungen zu kämpfen, insbesondere nach dem anfänglichen Boom während der Pandemie. Die aktuelle Marktentwicklung und die Reaktion der Anleger auf den Verkauf von Permira könnten auf eine Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Wachstumsprognosen des Unternehmens hinweisen. Analysten und Investoren werden nun genau beobachten, wie sich die Aktie in den kommenden Tagen entwickeln wird und ob sich das Unternehmen in einem stabilen Umfeld behaupten kann.
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 9,25EUR auf Tradegate (05. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
