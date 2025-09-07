Berlusconi übernimmt ProSiebenSat.1: Was bedeutet das für den deutschen TV-Markt?**

MFE plant, ProSiebenSat.1 stärker auf das deutsche Publikum auszurichten, indem der Fokus auf Nachrichten, Unterhaltung und Eigenproduktionen gelegt wird. Dies bedeutet eine Abkehr von zugekauften Formaten. Bei einem Treffen mit dem deutschen Medienstaatsminister Wolfram Weimer betonte Berlusconi, dass die redaktionelle Unabhängigkeit von ProSiebenSat.1 von zentraler Bedeutung sei und nicht gefährdet werden dürfe. Weimer äußerte sich optimistisch über die Zusammenarbeit und die Entwicklung gemeinsamer Strategien für den deutschen Medienmarkt.

Der italienische Medienkonzern Media for Europe (MFE), unter der Leitung von Pier Silvio Berlusconi, hat die Kontrolle über den deutschen Fernsehsender ProSiebenSat.1 erlangt, nachdem er die 75-Prozent-Schwelle an der ProSiebenSat.1 Media SE überschritten hat. Dies wurde durch einen bedeutenden Aktienankauf ermöglicht, bei dem MFE insbesondere den 15,7-prozentigen Anteil des tschechischen Großaktionärs PPF übernommen hat. Nach dem Abschluss dieser Transaktionen hält MFE nun 75,61 Prozent der Stimmrechte an ProSiebenSat.1.

Die Übernahme von ProSiebenSat.1 ist Teil von MFE's größerem Ziel, eine europäische Sendergruppe aufzubauen. Der Konzern, der bereits über Fernsehsender in Italien und Spanien verfügt, erhofft sich durch die Zusammenarbeit zwischen den Sendern in diesen Ländern und Deutschland erhebliche Einsparungen. Historisch gesehen hat der Berlusconi-Konzern seine Medienaktivitäten auch zur politischen Einflussnahme genutzt, wobei die Nachkommen des verstorbenen Silvio Berlusconi bislang nicht in die Politik eingestiegen sind, jedoch weiterhin enge Verbindungen zur von ihm gegründeten Partei Forza Italia pflegen.

ProSiebenSat.1 ist neben der RTL-Gruppe der zweite große private Fernsehkonglomerat in Deutschland und umfasst bekannte Sender wie ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins sowie den Streamingdienst Joyn. Zu den populären Formaten gehören Sendungen wie "Germany's Next Topmodel", "Joko & Klaas gegen ProSieben" und "The Voice of Germany".

Die Übernahme könnte signifikante Auswirkungen auf den deutschen Medienmarkt haben, insbesondere in Bezug auf die Programmgestaltung und die strategische Ausrichtung von ProSiebenSat.1. MFE's Vorhaben, die redaktionelle Unabhängigkeit zu wahren, wird dabei als entscheidend für den langfristigen Erfolg im deutschen Markt angesehen.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,42 % und einem Kurs von 7,655EUR auf Tradegate (05. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.