Chancen und Herausforderungen: Cantourage Group SE im Cannabismarkt 2025

Die regulatorischen Unsicherheiten, insbesondere die Diskussion um Einschränkungen bei telemedizinischen Verschreibungen und dem Versand von Cannabisblüten, könnten den Zugang für viele Patienten erschweren. Cantourage hat jedoch Maßnahmen ergriffen, um die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells gegenüber möglichen Gesetzesänderungen zu erhöhen. CEO Philip Schetter betont, dass trotz der Herausforderungen ein deutliches Umsatzwachstum für 2025 erwartet wird, insbesondere durch den Ausbau des Auslandsgeschäfts.

Die Cantourage Group SE hat am 4. September 2025 ein Update zu ihrer Geschäftsentwicklung veröffentlicht, das sowohl Herausforderungen als auch Chancen im deutschen und internationalen Cannabismarkt beleuchtet. Im Heimatmarkt Deutschland bleibt die Nachfrage nach medizinischen Cannabisblüten stabil, jedoch ist ein zunehmender Preisdruck in einigen Marktsegmenten zu beobachten. Dies resultiert aus einem Anstieg des Angebots, was die Verkaufspreise unter Druck setzt. Cantourage plant, sich in diesem Umfeld auf die Qualität des Portfolios, selektives Wachstum und die Stärkung internationaler Ertragssäulen zu konzentrieren.

In Polen zeigt sich eine positive Entwicklung, mit einer hohen Nachfrage nach Cantourage-Produkten. Eine erfolgreiche Registrierung eines Blütenprodukts und der geplante Erstexport nach Polen im vierten Quartal 2025 könnten ab 2026 einen wesentlichen Beitrag zum Gruppenergebnis leisten. Im Vereinigten Königreich verzeichnet Cantourage ein starkes Wachstum, mit einer Umsatzsteigerung von rund 150 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und über 30 aktiven SKUs.

Das Geschäft mit Dronabinol und anderen Wirkstoffen bleibt stabil und trägt sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz verlässlich zum Ergebnis bei. Die Analysten von Montega AG bewerten die Situation als positiv und bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Cantourage Group SE, trotz der regulatorischen Herausforderungen. Sie erwarten, dass die Internationalisierung und der Fokus auf margenstärkere Produkte die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens erhöhen und es ermöglichen, am strukturellen Wachstum des europäischen Cannabismarktes zu partizipieren.

Insgesamt zeigt die Cantourage Group SE eine klare Strategie zur Anpassung an die Marktbedingungen und zur Nutzung von Wachstumschancen, während sie gleichzeitig auf mögliche regulatorische Veränderungen reagiert.

Die Cantourage Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 3,76EUR auf Tradegate (05. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.