Trump droht mit Zöllen: EU-Strafe für Google bringt Handelskonflikt!
US-Präsident Donald Trump hat Europa mit Gegenmaßnahmen gedroht, nachdem die EU-Kommission Google eine Wettbewerbsstrafe von 2,95 Milliarden Euro auferlegt hat. Trump äußerte auf seiner Plattform Truth Social, dass er gezwungen sein könnte, ein Verfahren zur Einführung neuer Zölle einzuleiten, falls US-Unternehmen weiterhin mit hohen Strafen belegt werden. Die Strafe gegen Google resultiert aus dem Vorwurf, dass das Unternehmen eigene Online-Werbedienste bevorzugt und damit Wettbewerber benachteiligt hat. Diese Entwicklungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die EU und die US-Regierung gerade eine umfassende Handelsvereinbarung ausgehandelt haben, die unter anderem einen Zoll von 15 Prozent auf europäische Waren vorsieht.
In einem weiteren rechtlichen Verfahren wurde Google in den USA zur Zahlung von 425 Millionen Dollar an Nutzer verurteilt. Dies geschah im Rahmen einer Sammelklage, in der dem Unternehmen vorgeworfen wurde, die Privatsphäre der Nutzer verletzt zu haben, indem Daten von Nutzern, die die Erfassung ihrer Aktivitäten deaktiviert hatten, dennoch erfasst wurden. Ein Geschworenengericht in San Francisco entschied, dass Google nicht absichtlich gehandelt habe, was die Höhe der Strafe beeinflusste. Die Klage betraf einen Zeitraum von Juli 2016 bis September 2024 und betrifft schätzungsweise 55 Millionen Nutzer von Android-Geräten sowie 56,6 Millionen Nutzer anderer Betriebssysteme.
Google hat die Vorwürfe zurückgewiesen und angekündigt, in Berufung zu gehen. Das Unternehmen argumentiert, dass das Urteil auf einem Missverständnis beruht, wie seine Produkte funktionieren, und dass die übermittelten Daten nicht personalisiert waren. Die gesammelten Informationen sollten lediglich dazu dienen, die angezeigte Werbung zu optimieren.
Zusätzlich berichten Nutzer in mehreren Ländern von Einschränkungen bei Onlinediensten wie der Google-Suche und YouTube. Die Analysefirma Netblocks meldete internationale Ausfälle, wobei in Deutschland nur kurzzeitige Störungen auftraten. Nutzer in der Türkei und Bulgarien berichteten von Zugriffsproblemen, die jedoch nicht auf nationale Internetstörungen zurückzuführen sind. Eine Anfrage bei Google zu diesen Störungen blieb bislang unbeantwortet.
Insgesamt zeigen diese Entwicklungen, wie die regulatorischen Herausforderungen und rechtlichen Auseinandersetzungen für große Technologieunternehmen wie Google sowohl in den USA als auch in Europa zunehmen.
Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 235,2USD auf Nasdaq (06. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.