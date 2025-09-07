CTS Eventim sucht neuen CFO: Hohrein verlässt Vorstand zum Jahresende 2025

Hohrein hat während seiner Amtszeit bedeutende Transformationsprozesse im Unternehmen initiiert und vorangetrieben. Dazu zählen die Weiterentwicklung der Finanzabteilung, die Digitalisierung und Automatisierung interner Abläufe sowie die Harmonisierung globaler Strukturen und Systeme. In einer Phase starken Wachstums, sowohl organisch als auch durch Unternehmensakquisitionen, hat er maßgeblich zur nachhaltigen Entwicklung der CTS Eventim Gruppe beigetragen.

CTS Eventim, Europas führender Anbieter im Ticketing und Live-Entertainment, muss sich zum Jahresende 2025 einen neuen Finanzvorstand suchen. Holger Hohrein, der derzeitige Chief Financial Officer (CFO), wird auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheiden. Das Unternehmen gab am Freitag in Hamburg bekannt, dass beide Seiten sich einvernehmlich darauf geeinigt haben, den Vertrag nicht zu verlängern. Ein Nachfolger für Hohrein soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Dr. Bernd Kundrun, Vorsitzender des Aufsichtsrates, würdigte Hohreins Engagement und die Impulse, die er bei der organisatorischen Weiterentwicklung und dem dynamischen Wachstum des Unternehmens gesetzt hat. Auch Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS Eventim, sprach Hohrein seinen Dank aus und hob hervor, dass er die Finanzorganisation modernisiert und die internationalen Strukturen gestärkt hat. Dies habe den Finanzbereich gut auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet.

Hohrein selbst äußerte sich positiv über seine Zeit bei CTS Eventim und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit seinem Team, dem Aufsichtsrat und den Mitarbeitern. Er wünscht dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg und blickt optimistisch auf seine zukünftigen beruflichen und privaten Herausforderungen.

CTS Eventim ist nicht nur der führende Ticketing-Anbieter in Europa, sondern auch die Nummer zwei weltweit. Jährlich werden über die Systeme des Unternehmens mehr als 300 Millionen Tickets vermarktet. Laut dem „Global Promoter Ranking 2024“ von Pollstar ist CTS Eventim der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Der Konzern, der seit 2000 börsennotiert ist und im MDAX gelistet ist, erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro in mehr als 25 Ländern.

Die Suche nach einem neuen CFO wird nun eine der zentralen Aufgaben für die Unternehmensführung von CTS Eventim sein, um die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens fortzusetzen.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 82,65EUR auf Tradegate (05. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.