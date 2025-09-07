Euro steigt auf Höchststand: Schwacher US-Arbeitsmarkt sorgt für Aufwind!

Die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für August offenbarte, dass die weltgrößte Volkswirtschaft weniger Arbeitsplätze als erwartet geschaffen hatte. Zudem wurden die Beschäftigungszahlen der beiden Vormonate nach unten revidiert. Diese schwachen Daten könnten die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) dazu bewegen, ihren Leitzins bei der nächsten Sitzung im September zu senken. Ein solcher Schritt würde die Attraktivität des Dollars als Anlage verringern, was den Euro begünstigt. Börsenexperte Thomas Altmann wies darauf hin, dass der revidierte Wert für die Beschäftigung im Juni unterhalb der Nulllinie liegt, was als ein besorgniserregendes Signal für die wirtschaftliche Entwicklung gilt.

Am Freitag profitierte der Euro deutlich von einem schwachen US-Arbeitsmarktbericht, der die Märkte erschütterte. Im New Yorker Handel stieg die Gemeinschaftswährung auf bis zu 1,1760 US-Dollar, was den höchsten Stand seit Ende Juli darstellt. Letztlich notierte der Euro bei 1,1717 US-Dollar, während die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1697 Dollar festlegte. Der Dollar kostete damit 0,8549 Euro.

Analyst Christoph Balz von der Commerzbank kommentierte, dass eine derart deutliche Verlangsamung des Stellenaufbaus typischerweise im Vorfeld einer Rezession zu beobachten sei. Dies könnte die Fed dazu zwingen, schneller zu handeln, um die wirtschaftliche Lage zu stabilisieren. Die Marktteilnehmer rechnen bereits mit einer Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte, was die erste Senkung im laufenden Jahr darstellen würde.

Im Gegensatz dazu sorgten die Konjunkturdaten aus Deutschland für Ernüchterung. Die Aufträge in der deutschen Industrie gingen im Juli überraschend um 2,9 Prozent zurück, während Analysten mit einem Anstieg von 0,5 Prozent gerechnet hatten. Ohne Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang jedoch höher als im Vormonat, was einen gewissen Lichtblick darstellt.

Insgesamt zeigt die Entwicklung des Euro, dass die Marktteilnehmer stark auf die wirtschaftlichen Indikatoren aus den USA und Deutschland reagieren. Die Unsicherheiten im US-Arbeitsmarkt und die schwachen deutschen Konjunkturdaten könnten die geldpolitischen Entscheidungen der Fed und der EZB maßgeblich beeinflussen. Der Fokus bleibt auf den kommenden Daten, die die Richtung der Währungen weiter bestimmen werden.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 1,173USD auf Forex (06. September 2025, 11:27 Uhr) gehandelt.