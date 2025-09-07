BMWs iX3: Die Wende zur Elektromobilität – Schlüssel zur Zukunft?

Konzernchef Oliver Zipse beschreibt die Vorstellung des iX3 als „Einmal-im-Leben-Moment“ und hebt die „Zukunft des Autos“ hervor. Die technischen Spezifikationen sind vielversprechend: Die Reichweite des iX3 beträgt bis zu 800 Kilometer, die Effizienz von Batterien und Antrieb wurde gesteigert, und die Ladezeiten sind verkürzt. Zudem wird der CO2-Rucksack, der Elektroautos oft vorgeworfen wird, signifikant reduziert. Nach 21.500 Kilometern soll der CO2-Ausstoß durch den Betrieb des Fahrzeugs den Nachteil der Herstellung ausgleichen.

BMW steht vor einer entscheidenden Wende in der Elektromobilität mit der Einführung der sogenannten Neuen Klasse, die als Schlüssel zur Zukunft des Unternehmens gilt. Mit dem iX3 wurde nun das erste Serienmodell dieser Plattform präsentiert, das nicht nur technische Fortschritte verspricht, sondern auch das Potenzial hat, die finanziellen Ergebnisse des Konzerns zu verbessern. Nach mehreren Jahren der Entwicklung ist der Erfolg oder Misserfolg dieses Modells von zentraler Bedeutung, insbesondere angesichts der jüngsten Gewinnrückgänge bei BMW.

Ein weiteres Highlight ist das neue Bedienkonzept Panoramic iDrive, das mit einem über einen Meter breiten Displaystreifen alle wichtigen Informationen direkt unterhalb der Windschutzscheibe anzeigt. Interessanterweise wird dieses innovative System nicht in einem hochpreisigen Modell, sondern im iX3 der Mittelklasse eingeführt, was die Bedeutung des Modells unterstreicht. BMW hat sich bewusst für den Einstieg in ein Segment mit hohen Stückzahlen entschieden, um breite Marktanteile zu gewinnen.

Ein zentrales Ziel der Neuen Klasse ist es, die Margen von Elektroautos zu verbessern, die bisher als wirtschaftlich weniger rentabel gelten als Verbrenner. Finanzvorstand Walter Mertl sieht bereits beim iX3 die Möglichkeit, die Margenparität mit vergleichbaren Verbrennern zu erreichen. Dies ist besonders wichtig, da BMW nach mehreren Gewinnrückgängen dringend auf eine Verbesserung angewiesen ist.

Experten zeigen sich optimistisch. Stefan Reindl, Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft, ist überzeugt, dass der iX3 im Wettbewerb gut positioniert ist. Die entscheidende Herausforderung wird jedoch sein, die Märkte, insbesondere den wichtigen chinesischen Markt, von dem neuen Modell zu überzeugen. Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer betont, dass die Preispositionierung entscheidend für den Erfolg in China sein wird. BMW plant zudem eine spezielle Variante für den chinesischen Markt, die ab dem kommenden Jahr produziert werden soll.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 88,78EUR auf Tradegate (05. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.