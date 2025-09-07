    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT
    BlackRock erhöht Stimmrechtsanteil an HENSOLDT AG auf 4,39% – Details hier!

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    Am 5. September 2025 veröffentlichte die HENSOLDT AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Der Emittent, HENSOLDT AG, hat seinen Sitz in Taufkirchen, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 894500686FYLLZD3M624 registriert. Die Mitteilung wurde durch die EQS Group übermittelt, die für den Inhalt verantwortlich ist.

    Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte. Insbesondere handelt es sich um eine freiwillige Gruppenmeldung, die durch einen Schwellenwert auf Tochtergesellschaftsebene ausgelöst wurde. Der Mitteilungspflichtige ist die BlackRock, Inc., mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA.

    Am 2. September 2025 wurde ein Schwellenwert von 3% erreicht. Die Gesamtstimmrechtsanteile von BlackRock an der HENSOLDT AG belaufen sich nun auf 4,39%, bestehend aus 3,14% direkten Stimmrechten und 1,26% aus Instrumenten. Dies stellt eine geringfügige Abnahme im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der die Stimmrechtsanteile bei 4,39% lagen, jedoch mit 3,19% direkten Stimmrechten und 1,20% aus Instrumenten.

    Die Mitteilung enthält detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen, einschließlich der ISIN DE000HAG0005, die für die HENSOLDT AG gilt. Die direkt zugerechneten Stimmrechte belaufen sich auf 3,14%, während 1,17% aus verpfändeten Wertpapieren stammen. Darüber hinaus gibt es einen kleinen Anteil von 0,09% aus Barausgleich oder physischer Abwicklung.

    BlackRock, Inc. wird in der Mitteilung als nicht beherrschend gegenüber anderen Unternehmen aufgeführt, die Stimmrechte an der HENSOLDT AG halten. Die vollständige Kette der Tochterunternehmen von BlackRock wird ebenfalls aufgelistet, jedoch ohne spezifische Stimmrechtsanteile.

    Die Veröffentlichung der Stimmrechtsmitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die darauf abzielen, Transparenz über bedeutende Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen zu schaffen. Die HENSOLDT AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitstechnik und spielt eine wichtige Rolle in der europäischen Sicherheitsarchitektur.



    HENSOLDT

    +0,56 %
    +6,28 %
    -2,76 %
    -9,10 %
    +195,95 %
    +349,39 %
    +442,77 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 90,10EUR auf Tradegate (05. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
