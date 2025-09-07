Ford Köln: Urabstimmung entscheidet über 2.900 Stellenabbau – So geht's weiter!

Die Urabstimmung richtete sich an mehr als 10.000 Gewerkschaftsmitglieder, deren Stimmen von Dienstag bis Donnerstag an den Werkstoren gesammelt wurden. Das Ergebnis wird am Freitagnachmittag erwartet. Eine Zustimmung der Belegschaft würde den Weg für den geplanten Sparkurs ebnen. Die IG Metall zeigte sich optimistisch, dass die Beschäftigten dem Kompromiss zustimmen werden, da eine Ablehnung eine Fortsetzung des Arbeitskampfes zur Folge hätte, was als unwahrscheinlich gilt.

In den Kölner Ford-Werken wird am Freitag das Ergebnis der ersten Urabstimmung in der Unternehmensgeschichte bekanntgegeben. Diese Abstimmung folgt auf zähe Tarifverhandlungen und einen Streik, die im Mai stattfanden und die erste Arbeitsniederlegung in der 1930 gegründeten Fabrik zur Folge hatten. Die Gewerkschaft IG Metall und das Management haben sich auf einen Kompromiss geeinigt, der einen erheblichen Stellenabbau vorsieht. Bis Ende 2027 sollen 2.900 Arbeitsplätze, etwa ein Viertel der derzeit rund 11.500 Stellen, abgebaut werden. Die Beschäftigten, die freiwillig ausscheiden, erhalten hohe Abfindungen, und es gibt finanzielle Vereinbarungen mit dem US-Mutterkonzern, die zusätzliche Sicherheit bieten.

Die IG Metall hat in der Vereinbarung ein Sicherheitsnetz ausgehandelt, das die Belegschaft vor einer möglichen Insolvenz der deutschen Tochtergesellschaft schützt. Dies bedeutet, dass betroffene Mitarbeiter im Falle einer Insolvenz finanzielle Unterstützung vom Mutterkonzern erhalten würden. Zudem wurden Regelungen zur Altersteilzeit und zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen getroffen, auch wenn letztere im äußersten Fall möglich sind.

Die Geschäftsführung von Ford in Köln wertete die Zustimmung zur Vereinbarung als positiven Schritt, der den Mitarbeitern Klarheit und Sicherheit bietet. Ford steht unter Druck, da die Verkaufszahlen neuer Elektrofahrzeuge aus Köln hinter den Erwartungen zurückbleiben. Dennoch hat sich der Marktanteil von Ford-Pkw in Deutschland seit Jahresbeginn von etwa 3 auf 4,5 Prozent erhöht, was auf eine leichte Erholung hindeutet.

Insgesamt zeigt die Situation in den Kölner Ford-Werken die Herausforderungen, vor denen die Automobilindustrie steht, insbesondere im Hinblick auf den Übergang zu Elektrofahrzeugen und die Notwendigkeit, Kosten zu senken, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 11,74USD auf NYSE (06. September 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.