Sixt-Aktien erholen sich: UBS hebt Kursziel auf 102 Euro – Jetzt investieren!

Ein wesentlicher Faktor für die positive Kursentwicklung ist die Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS, die die Sixt-Aktien mit einem Kursziel von 102 Euro bewertet hat. Dieses Kursziel entspricht einem Potenzial von über 25 Prozent im Vergleich zum aktuellen Niveau. Analyst Zehua Jiang hebt hervor, dass das verbesserte Flottenmanagement von Sixt oft unterschätzt wird und dass das Unternehmen in den USA seinen Marktanteil ausbaut. Zudem wird die aktuelle Aktienbewertung im historischen Kontext als niedrig eingestuft, was zusätzliche Kaufanreize schaffen könnte.

Die Stammaktien des Autovermieters Sixt zeigen am Freitag Anzeichen einer Erholung, nachdem sie seit Mitte Juli einen Rückgang von über 18 Prozent verzeichnet hatten. Am Morgen stieg der Kurs um bis zu sieben Prozent und pendelte zuletzt bei einem Anstieg von 4,1 Prozent auf 83,95 Euro. Die Aktien haben die 200-Tage-Linie überschritten, kämpfen jedoch an der 100-Tage-Linie mit Widerständen.

Die positive Marktreaktion auf die UBS-Empfehlung deutet darauf hin, dass Investoren optimistisch in die Zukunft von Sixt blicken, insbesondere in Anbetracht der Herausforderungen, die das Unternehmen in den letzten Monaten bewältigen musste. Die Erholung der Aktien könnte auch auf eine allgemeine Stabilisierung im Autovermietungssektor hindeuten, der durch die COVID-19-Pandemie und andere wirtschaftliche Faktoren stark beeinträchtigt wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sixt-Aktien am Freitag eine Erholung zeigen, unterstützt durch eine positive Analyse der UBS und das Potenzial für weiteres Wachstum, insbesondere in den USA. Die Herausforderungen der letzten Monate scheinen allmählich überwunden zu werden, was zu einer optimistischeren Marktstimmung führt. Anleger sollten jedoch die Entwicklung der Aktien weiterhin genau beobachten, insbesondere im Hinblick auf die Widerstände an der 100-Tage-Linie und die allgemeine Marktentwicklung.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,14 % und einem Kurs von 84,20EUR auf Tradegate (05. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.