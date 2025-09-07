Goldman Sachs erhöht Einfluss auf AT&S: Stimmrechtsmitteilung enthüllt Details!

Die Goldman Sachs Group, Inc., mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA, meldete am 1. September 2025 eine Schwellenberührung. Zu diesem Zeitpunkt hielt Goldman Sachs insgesamt 4,17 % der Stimmrechte an AT&S, bestehend aus 0,29 % direkt über Aktien und 3,89 % über Finanzinstrumente. Im Vergleich zur vorherigen Meldung, in der Goldman Sachs 4,23 % der Stimmrechte hielt, ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Am 4. September 2025 veröffentlichte die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die auf die Beteiligung der Goldman Sachs Group, Inc. hinweist. Diese Mitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die Transparenz über bedeutende Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen schaffen sollen.

Am 2. September 2025 meldete Goldman Sachs eine weitere Schwellenberührung, bei der der Gesamtanteil auf 4,62 % anstieg. Dies setzte sich zusammen aus 0,35 % direkt über Aktien und 4,27 % über Finanzinstrumente. Diese Entwicklung zeigt, dass Goldman Sachs seine Position in AT&S weiter ausgebaut hat, insbesondere durch den Erwerb von Finanzinstrumenten wie Securities Lending und Swaps.

Die Details der gehaltenen Instrumente zeigen, dass Goldman Sachs am Tag der Schwellenberührung 134.669 Stimmrechte direkt hielt, was 0,35 % entspricht. Darüber hinaus erwarb die Gruppe 1.071.031 Stimmrechte über Securities Lending, was 2,76 % ausmacht, und 588.310 Stimmrechte über Swaps, was 1,51 % entspricht. Diese verschiedenen Finanzinstrumente verdeutlichen die strategische Herangehensweise von Goldman Sachs, um ihre Einflussnahme auf die AT&S AG zu maximieren.

Die Mitteilung hebt auch hervor, dass Goldman Sachs nicht von einer anderen juristischen oder natürlichen Person kontrolliert wird und selbst keine anderen Personen kontrolliert, die direkt oder indirekt Instrumente an AT&S halten. Die vollständige Kette der kontrollierten Unternehmen wird aufgeführt, wobei die Goldman Sachs Group, Inc. die oberste kontrollierende Einheit darstellt.

Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung von AT&S, dass Goldman Sachs seine Beteiligung an dem Unternehmen aktiv verwaltet und ausbaut, was auf ein starkes Interesse an der Entwicklung und den Perspektiven von AT&S hindeutet. Diese Informationen sind für Investoren und Marktbeobachter von Bedeutung, da sie Einblicke in die strategischen Entscheidungen großer Finanzinstitutionen geben.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 18,26EUR auf Tradegate (05. September 2025, 22:02 Uhr) gehandelt.