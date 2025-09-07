Onco-Innovations beruft Onkologie-Experten Dr. Mackey ins Advisory Board!

Dr. Mackey ist Mitbegründer von Pacylex Pharmaceuticals und CEO von illumiSonics, wo er innovative Therapien und Technologien entwickelt hat. Seine Expertise umfasst die klinische Entwicklung, Studienmethodik und translationale Onkologie, was ihn zu einer wertvollen Ressource für Onco-Innovations macht. In seiner neuen Rolle wird er das Unternehmen bei der klinischen Strategie im Zusammenhang mit der PNKP-Inhibitor-Technologie beraten.

Onco-Innovations Ltd. hat Dr. John Mackey, einen renommierten Onkologen und emeritierten Professor an der University of Alberta, in sein Scientific and Clinical Advisory Board berufen. Diese Ernennung ist ein strategischer Schritt, da das Unternehmen sich in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase seines PNKP-Inhibitor-Programms befindet. Dr. Mackey bringt umfangreiche Erfahrungen in der Onkologie, klinischen Studien und der Entwicklung von Krebsmedikamenten mit. Zuvor war er Direktor der Abteilung für klinische Studien am Cross Cancer Institute und Executive Director von Translational Research in Oncology (TRIO), einer Organisation, die für zahlreiche interventionelle Krebsstudien verantwortlich ist.

Onco-Innovations ist ein auf Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen zur Krebsprävention und -behandlung konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz für eine patentierte Technologie zur Behandlung solider Tumore erworben und nutzt dabei fortschrittliche Nanopartikeltechnologie. Der globale Onkologie-Markt, der bis 2050 voraussichtlich auf 1,16 Billionen US-Dollar anwachsen wird, bietet enorme Wachstumschancen. Die Behandlungskosten in den USA könnten bis 2032 auf 479 Milliarden USD steigen.

Die bisherigen präklinischen Studien von Onco-Innovations zeigen vielversprechende Ergebnisse, darunter eine signifikante Reduzierung des Tumorwachstums und eine Verlängerung der Lebensdauer in Tierversuchen. Diese Erfolge könnten das Unternehmen in eine starke Position für die Markteinführung seiner Produkte bringen.

Die Ernennung von Dr. Mackey wird als entscheidend für die weitere Entwicklung des Unternehmens angesehen. CEO Thomas O’Shaughnessy betont, dass Dr. Mackeys Erfahrungen und seine Fähigkeit, innovative Forschung mit klinischer Umsetzung zu verbinden, perfekt zu den Zielen von Onco-Innovations passen. Das Unternehmen ist gut positioniert, um im wachsenden Onkologie-Markt zu expandieren und könnte als attraktiver Übernahmekandidat für größere Unternehmen gelten. Die aktuelle Marktsituation bietet Anlegern möglicherweise ein erhebliches Wachstumspotenzial.

Die Onco-Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 1,160EUR auf Tradegate (05. September 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.