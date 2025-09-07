HelloFresh: CEO Thomas Griesel kündigt Rücktritt – Ein neues Kapitel beginnt!

Griesel, der zusammen mit Dominik Richter HelloFresh im Jahr 2011 gründete, hat das Unternehmen durch verschiedene Herausforderungen geführt, darunter die erfolgreiche Börsennotierung und die Expansion in zahlreiche internationale Märkte. Unter seiner Führung hat HelloFresh eine beeindruckende operative Infrastruktur aufgebaut und im Jahr 2024 einen konsolidierten Umsatz von 7,66 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 399 Millionen Euro erzielt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei über 1 Milliarde Euro.

Am 5. September 2025 gab die HelloFresh SE bekannt, dass Thomas Griesel, Mitgründer und CEO International des Unternehmens, nicht beabsichtigt, seine Vorstandstätigkeit über den 30. April 2026 hinaus fortzusetzen. Griesel informierte den Aufsichtsratsvorsitzenden John H. Rittenhouse über seine Entscheidung, die nach reiflicher Überlegung getroffen wurde. Sein Ausscheiden wird das Ende einer bemerkenswerten Amtszeit markieren, in der er maßgeblich dazu beigetragen hat, HelloFresh von einem Start-up zu einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der Lebensmittelversorgung zu entwickeln.

In seiner Erklärung äußerte Griesel, dass die Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, ihm nicht leicht gefallen sei, er jedoch überzeugt sei, dass der Zeitpunkt gekommen sei, um sich neuen Interessen außerhalb von HelloFresh zu widmen. Er betonte, dass die Teams und Strukturen, die in den letzten Jahren aufgebaut wurden, stark genug seien, um das Unternehmen auch ohne ihn weiterzuführen. Griesel wird während der Übergangsphase eng mit dem Führungsteam zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Rittenhouse und Mitgründer Richter würdigten Griesels Vision und Engagement, die entscheidend für das Wachstum und den Erfolg von HelloFresh waren. Rittenhouse betonte, dass das Fundament, das Griesel gelegt hat, das Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich leiten wird. HelloFresh hat sich in den letzten Jahren von einem Anbieter von Kochboxen zu einem globalen Anbieter von Lebensmittellösungen entwickelt und beliefert mittlerweile Kunden in 18 Ländern.

Die Mitteilung über Griesels bevorstehenden Rücktritt wurde als Insiderinformation veröffentlicht, und die Börse in Frankfurt am Main, wo HelloFresh im regulierten Markt notiert ist, wurde entsprechend informiert. Griesels Entscheidung wird als bedeutender Schritt in der Unternehmensgeschichte von HelloFresh angesehen, da er eine Schlüsselrolle in der Transformation des Unternehmens gespielt hat.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 8,028EUR auf Tradegate (05. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.