Eurobattery Minerals: Wichtige Bezugsrechtsemission für Aktionäre gestartet!
Eurobattery Minerals AB, ein schwedisches Bergbauunternehmen, hat am 4. September 2025 eine Pressemitteilung veröffentlicht, die wichtige Informationen über eine bevorstehende Bezugsrechtsemission enthält. Diese Emission, die am 14. August 2025 von der außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt wurde, zielt darauf ab, etwa 78,5 Millionen SEK (schwedische Kronen) zu beschaffen. Die Bezugsfrist läuft vom 25. August bis zum 8. September 2025. Aktionäre, die am Stichtag 21. August 2025 registriert waren, erhalten für jede gehaltene Aktie ein Bezugsrecht, das ihnen den Erwerb eines Anteils in der Emission ermöglicht. Ein Anteil umfasst drei neue Aktien des Unternehmens, wobei der Bezugspreis bei 0,18 SEK pro Anteil liegt, was 0,06 SEK pro Aktie entspricht.
Roberto García Martínez, der CEO von Eurobattery Minerals, wurde im Rahmen eines Interviews von Mangold Insight befragt. In diesem Interview erläutert er die strategische Bedeutung der Investition in das spanische Bergbauunternehmen Tungsten San Juan S.L. und die erwarteten Meilensteine für das Projekt sowie für Eurobattery Minerals insgesamt. Er hebt auch die Relevanz des Wolframbergbaus in Europa hervor und diskutiert die Auswirkungen der regulatorischen Veränderungen durch das EU-Gesetz über kritische Rohstoffe auf das Unternehmen.
Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von etwa 3,7 Millionen SEK abgesichert, was rund 4,7 Prozent der gesamten Emission entspricht. Diese Verpflichtungen werden durch die Verrechnung ausstehender Forderungen gegenüber dem Unternehmen gedeckt. Mangold Fondkommission AB fungiert als Finanzberater, während Foyen Advokatfirma i Sverige KB als rechtlicher Berater agiert.
Eurobattery Minerals verfolgt das Ziel, Europa im verantwortungsvollen Abbau von Mineralien autark zu machen und konzentriert sich auf die Realisierung mehrerer Bergbauprojekte, um kritische Rohstoffe bereitzustellen. Die Bezugsrechtsemission stellt einen wichtigen Schritt in der Finanzierung dieser Projekte dar und könnte dem Unternehmen helfen, seine Vision einer nachhaltigeren und gerechteren Welt zu verwirklichen.
Die Pressemitteilung enthält auch rechtliche Hinweise, die darauf hinweisen, dass die Veröffentlichung in bestimmten Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen unterliegen kann. Anleger werden darauf hingewiesen, sich über die spezifischen Anforderungen ihrer Depotbanken zu informieren, da einige Banken frühere Fristen für die Zeichnung festlegen können.
Die Eurobattery Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,007EUR auf Lang & Schwarz (06. September 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.