Eurobattery Minerals: Wichtige Bezugsrechtsemission für Aktionäre gestartet!

Eurobattery Minerals AB, ein schwedisches Bergbauunternehmen, hat am 4. September 2025 eine Pressemitteilung veröffentlicht, die wichtige Informationen über eine bevorstehende Bezugsrechtsemission enthält. Diese Emission, die am 14. August 2025 von der außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt wurde, zielt darauf ab, etwa 78,5 Millionen SEK (schwedische Kronen) zu beschaffen. Die Bezugsfrist läuft vom 25. August bis zum 8. September 2025. Aktionäre, die am Stichtag 21. August 2025 registriert waren, erhalten für jede gehaltene Aktie ein Bezugsrecht, das ihnen den Erwerb eines Anteils in der Emission ermöglicht. Ein Anteil umfasst drei neue Aktien des Unternehmens, wobei der Bezugspreis bei 0,18 SEK pro Anteil liegt, was 0,06 SEK pro Aktie entspricht.

Roberto García Martínez, der CEO von Eurobattery Minerals, wurde im Rahmen eines Interviews von Mangold Insight befragt. In diesem Interview erläutert er die strategische Bedeutung der Investition in das spanische Bergbauunternehmen Tungsten San Juan S.L. und die erwarteten Meilensteine für das Projekt sowie für Eurobattery Minerals insgesamt. Er hebt auch die Relevanz des Wolframbergbaus in Europa hervor und diskutiert die Auswirkungen der regulatorischen Veränderungen durch das EU-Gesetz über kritische Rohstoffe auf das Unternehmen.