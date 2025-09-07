Deutsche Staatsanleihen: Erholung trotz Unsicherheiten – Was Anleger wissen müssen!

In Frankreich gab es eine besonders deutliche Abnahme der Renditen, nachdem Präsident Emmanuel Macron angekündigt hatte, Neuwahlen zu vermeiden, falls die Regierung von François Bayrou ihre Vertrauensabstimmung verlieren sollte. Dies könnte darauf hindeuten, dass die politische Stabilität in Frankreich vorerst gesichert ist.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in der vergangenen Woche eine positive Entwicklung gezeigt, nachdem sie sich von den deutlichen Verlusten zu Beginn der Woche erholt hatten. Am Donnerstag stieg der Euro-Bund-Future um 0,15 Prozent auf 129,47 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,72 Prozent fiel. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die Sorgen der Anleger über steigende Verschuldungsquoten in Ländern wie Frankreich, Großbritannien und den USA sowie die damit verbundene politische Unsicherheit vorübergehend nachgelassen haben. Analyst Sebastian Fellechner von der DZ Bank sieht den Rückgang der Renditen jedoch eher als eine vorübergehende Pause und nicht als Trendwende.

Am Freitag, nach einem enttäuschenden US-Arbeitsmarktbericht, legten die Kurse deutscher Staatsanleihen weiter zu. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,42 Prozent auf 130,10 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,66 Prozent fiel. Der Arbeitsmarktbericht, der nur 22.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft auswies, lag deutlich unter den Erwartungen von 75.000. Diese schwachen Daten verstärken die Sorgen über eine mögliche Rezession und erhöhen den Druck auf die US-Notenbank, ihre Zinspolitik zu überdenken. Analyst Christoph Balz von der Commerzbank kommentierte, dass eine derart deutliche Verlangsamung des Stellenaufbaus typischerweise auf eine bevorstehende Rezession hindeutet.

In Deutschland sorgten unterdessen enttäuschende Konjunkturdaten für Ernüchterung. Die Aufträge in der Industrie gingen im Juli um 2,9 Prozent zurück, was Analysten überraschte, da sie mit einem Anstieg gerechnet hatten. Trotz dieser negativen Entwicklung gab es Hinweise auf einen moderaten positiven Trend bei den Auftragseingängen, insbesondere wenn Großaufträge nicht berücksichtigt werden.

Insgesamt bleibt der Markt angespannt, insbesondere im Hinblick auf den kommenden US-Arbeitsmarktbericht, der entscheidend für die zukünftige Zinspolitik der Fed sein könnte. Die Anleger zeigen sich vorsichtig und beobachten die Entwicklungen genau.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 130,1EUR auf Eurex (05. September 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.