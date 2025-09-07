Nerven liegen blank. Goldpreis explodiert. Gold vor gewaltiger Neubewertung

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Der US-Arbeitsmarktbericht für August löste am Freitag eine gewaltige Zwischenrallye bei Gold aus. Es hat nicht viel gefehlt und der Goldpreis hätte die Handelswoche jenseits der 3.600 US-Dollar abgeschlossen. Der US-Arbeitsmarktbericht für August blieb deutlich hinter den Erwartungen des Marktes zurück. Die schwachen Daten erhöhen die Chance auf eine Leitzinssenkung durch die Fed im September deutlich. Gleichzeitig brechen sich unter Anlegern Konjunkturängste Bahn. Das könnte die ohnehin anfälligen Aktienindizes weiter destabilisieren und in den kommenden Tagen zu Turbulenzen im Dax, Dow Jones Ind. & Co. führen. Das Momentum liegt aktuell eindeutig auf Seiten der Edelmetalle. Im Schatten von Gold zog zuletzt ja auch Silber kräftig an.

US-Arbeitsmarktbericht „nur“ ein weiterer Preistreiber für Gold

Die Goldpreisrallye nur mit den schwachen Arbeitsmarktdaten zu begründen, ist zu kurz gegriffen. Gold findet derzeit (nahezu) perfekte Rahmenbedingungen vor. Trump rüttelt an den Grundfesten der Fed und schürt damit Nervosität unter Investoren. Die Aktienmärkte sind instabiler als sie auf den ersten Blick wirken. Der US-Dollar schwächelt. Die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen rauschten zuletzt mit großer Dynamik abwärts und nähern sich nun der zentralen Marke von 4 Prozent. Sollte es darunter gehen, würde gar eine Beschleunigung des Prozesses drohen. Sinkende Anleiherenditen sind bekanntlich nicht die schlechteste Basis für einen weiteren Goldpreisanstieg. Die angespannte geopolitische Lage sowie die schwelenden Handelskonflikte komplettieren das Bild. Dass Noten- und Zentralbanken unablässig Gold aufkaufen, verwundert vor dem Hintergrund der Gemengelage genau so wenig wie der Zustrom von Kapital in die physisch besicherten Gold-ETFs.

Gold bricht spektakulär aus und vollzieht Weichenstellung

Gold überzeugt jedoch nicht nur unter fundamentalen Aspekten. Auch aus charttechnischer Sicht passt es; bricht Gold doch gerade spektakulär aus. Im Gold-Kommentar vor einer Woche zeichnete sich der Ausbruch über den wichtigen Widerstand von 3.430 US-Dollar ab. Dieser Preisbereich bildete gleichzeitig die obere Begrenzung einer ansteigenden Dreiecksformation (orange). Der Ausbruch setzte frische Kräfte frei, sodass das bisherige Hoch bei 3.500 US-Dollar erwartungsgemäß keine Herausforderung darstellte. Mit dem Preisanstieg vom Freitag hat Gold die Tür auf der Oberseite weit aufgestoßen. Einer Fortsetzung der Bewegung in Richtung 4.000 US-Dollar dürfte damit nicht mehr sonderlich viel im Wege stehen. In Anbetracht des Eskalationspotenzials könnte es aber auch weit über die 4.000 US-Dollar hinausgehen.

Zusammengefasst – Gold vor gewaltiger Neubewertung

Der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch ist per se bereits eine Neubewertung. Der Weg in Richtung 4.000 US-Dollar ist nun frei. Auch über deutlich höhere Preisziele für Gold muss angesichts des Eskalationspotenzials diskutiert werden. Die Vehemenz der Goldpreisrallye ist beeindruckend. Sowohl Dynamik als auch Zeithorizonte lassen sich allerdings schwer abschätzen. Es sollte allerdings nicht sonderlich überraschen, wenn in einem Jahr an dieser Stelle über einen Goldpreis von 5.000 US-Dollar diskutiert werden muss.

Der September könnte eine große Weichenstellung an den Finanzmärkten forcieren. Das Ganze steht unter dem Motto „Die Spreu trennt sich vom Weizen“. Konjunktursorgen könnten sich weiter in die Aktienmärkte „fressen“. Vorsicht ist übrigens auch in Bezug auf den Ölmarkt geboten. Brent Öl ist ob der Konjunktursorgen unter Druck geraten und steht mittlerweile an der Schwelle zu einem Preisrutsch. Anleger und Investoren suchen sichere Häfen. An Gold und mit leichten Abstrichen auch an Silber kommt da keiner vorbei. Und so stellen die Aktien der großen Goldproduzenten, wie Barrick, Newmont, Agnico Eagle Mines und Kinross Gold, trotz zurückliegender Rallye noch immer interessante Alternativen zu den Tech-Überfliegern wie Nvidia und Broadcom dar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

