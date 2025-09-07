    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Erneut Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert

    Für Sie zusammengefasst
    • Raketenangriff aus Gaza auf Israel, zwei Geschosse abgefeuert.
    • Eine Rakete abgefangen, zweite in offenem Gebiet.
    • Unklar, welche Terrororganisation hinter Angriff steht.

    TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Fast zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs haben extremistische Palästinenser erneut Raketen aus dem umkämpften Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee teilte mit, zwei Geschosse seien vom zentralen Abschnitt des Küstenstreifens aus auf israelisches Gebiet geflogen. Eine Rakete sei von der Luftabwehr abgefangen worden, eine zweite in einem offenen Gebiet niedergegangen. Zuvor hatte es in israelischen Grenzorten sowie der Stadt Netivot Raketenalarm gegeben.

    Es war zunächst unklar, welche der palästinensischen Terrororganisationen hinter dem Angriff stand. Seit Beginn des Gaza-Kriegs war Israel mit tausenden von Raketen aus dem Gazastreifen attackiert worden. Diese Angriffe sind jedoch inzwischen deutlich seltener geworden./le/DP/zb





    dpa-AFX
