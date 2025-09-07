    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    ROUNDUP

    Erneut Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert

    Für Sie zusammengefasst
    • Raketenangriff aus Gaza auf Israel, zwei Geschosse abgefeuert.
    • Eine Rakete abgefangen, zweite in offenem Gebiet.
    • Unklar, welche Terrororganisation hinter Angriff steht.

    TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Fast zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs haben Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Islamischer Dschihad erneut Raketen aus dem umkämpften Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee teilte mit, zwei Geschosse seien vom zentralen Abschnitt des Küstenstreifens aus auf israelisches Gebiet geflogen.

    Eine Rakete sei von der Luftabwehr abgefangen worden, eine zweite in einem offenen Gebiet niedergegangen. Zuvor hatte es in israelischen Grenzorten sowie der Stadt Netivot Raketenalarm gegeben.

    Der militärische Arm des Islamischen Dschihad reklamierte den Angriff für sich. Es handele sich um eine "Reaktion auf die Verbrechen des zionistischen Feindes gegen unser Volk", hieß es in einer Mitteilung der Terrororganisation.

    Seit Beginn des Gaza-Kriegs war Israel mit Tausenden Raketen aus dem Gazastreifen attackiert worden. Diese Angriffe sind jedoch inzwischen deutlich seltener geworden./le/DP/zb





