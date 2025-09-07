Die preisgekrönte AquaSense 2 Serie steht auf der IFA 2025 mit Beatbot im Mittelpunkt

Im Vorfeld der Veranstaltung hat die Serie bereits weltweite Anerkennung gefunden: Die AquaSense 2 Ultra erhielt den Techlicious IFA 2025 Editor's Choice Award , während sowohl die Ultra als auch die Pro mit dem 2025 IFA Innovation Honoree Award in der Kategorie Smart Home ausgezeichnet wurden.

BERLIN, 7. September 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, ein weltweit führender Anbieter von innovativer Poolreinigungstechnologie, hat heute die Präsentation der AquaSense 2 Serie auf der IFA 2025 bekannt gegeben, die vom 5. bis 9. September in Berlin stattfindet. Besucher können die gesamte AquaSense 2 Serie auf dem Beatbot-Stand in Halle 9, Stand 138 erkunden.

AquaSense 2 Serie: Intelligente, mühelose und nachhaltige Poolpflege

Die AquaSense 2 Serie, bestehend aus den Ultra-, Pro- und Standardmodellen, repräsentiert die nächste Generation von KI-gesteuerten Poolrobotern. Die Serie wurde mit dem Schwerpunkt auf Leistung, Einfachheit und Nachhaltigkeit entwickelt und vereint fortschrittliche Navigation, Reinigung mehrerer Oberflächen und Wasseraufbereitungstechnologie in einer schlanken, verbraucherfreundlichen Linie. Das Flaggschiff AquaSense 2 Ultra mit modernster KI, das vielseitige AquaSense 2 Pro oder das zuverlässige AquaSense 2 – jedes Modell verkörpert die Mission von Beatbot, die Poolpflege für jeden Haushalt mühelos und intelligent zu gestalten.

Amphibische RoboTurtle: Schutz von Wasser und Wildtieren

Neben der AquaSense 2 Serie präsentiert Beatbot auch die Amphibious RoboTurtle, die für die Umweltüberwachung und das Wassermanagement entwickelt wurde. Dank adaptiver Wahrnehmung, bionischer, von Schildkröten inspirierter Mobilität, solarbetriebener Effizienz und KI-Kameras unterstützt es die Überwachung kritischer Zustände wie Ölverschmutzungen, Schäden am Ökosystem und gefährdete Arten. Es ist kompakt und dennoch leistungsstark und bietet eine nachhaltige Lösung für Nichtregierungsorganisationen oder Forscher, die sich für die Erhaltung aquatischer Ökosysteme einsetzen.

„Die IFA bietet die ideale Plattform, um zu zeigen, wie die AquaSense 2 Serie die Poolpflege revolutioniert", sagt York Guo, Geschäftsführer für Europa bei Beatbot. „Von fortschrittlichen KI-Funktionen bis hin zum umweltfreundlichen Betrieb zeigt die Serie, wie sich die Poolpflege zu einer nahtlosen, sorgenfreien Erfahrung entwickeln kann."

Informationen zu Beatbot

Beatbot ist die weltweit am schnellsten wachsende Marke für robotergestützte Poolreinigung und revolutioniert die Swimming-Pool-Pflege durch modernste Automatisierung. Beatbot wurde von Branchenexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Robotik gegründet und kombiniert elegantes, langlebiges Design mit unübertroffener Technik. Für seine erstklassige Ästhetik sowie seine benutzerorientierten Innovationen wurde Beatbot weltweit mit dem renommierten iF Design Award und dem Red Dot Award ausgezeichnet.

Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt und einem leistungsstarken F&E-Team (60 % der Belegschaft) leistet Beatbot Pionierarbeit bei Kerntechnologien wie bürstenlosen Wasserpumpen, räumlicher Fortbewegung von AUVs, Sonar-Laser-SLAM und KI-gestützten Kartierungsalgorithmen. Das Unternehmen hält mehr als 260 Patente (davon mehr als 150 für Erfindungen), was seine Führungsrolle bei der Neudefinition der Poolpflege unterstreicht.

Vom preisgekrönten Produktdesign bis hin zu mühelosen, intelligenten Lösungen hat sich Beatbot der Aufgabe verschrieben, die Art und Weise, wie die Welt ihre Pools reinigt, zu verändern – mit mehr Leistung, mehr Nachhaltigkeit und mehr Luxus.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.beatbot.com

