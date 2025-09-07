    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 36/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insiderkäufe vom 01.09.25 bis 07.09.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    init innovation in traffic systems SE
    		1 273,00 Tsd. 6,00 Tsd. Stk.
    JOST Werke SE
    		4 201,29 Tsd. 4,18 Tsd. Stk.
    E.ON SE
    		1 200,00 Tsd. 13,61 Tsd. Stk.
    CTS Eventim AG & Co. KGaA
    		1 96,00 Tsd. 1,20 Tsd. Stk.
    Blue Cap AG
    		1 20,20 Tsd. 1.000 Stk.
    LEG Immobilien SE
    		1 18,48 Tsd. 267 Stk.
    INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft
    		4 11,18 Tsd. 8,50 Tsd. Stk.
    KST Beteiligungs AG
    		1 11,10 Tsd. 10,00 Tsd. Stk.

    Insiderverkäufe vom 01.09.25 bis 07.09.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Deutsche Telekom AG
    		1 821,15 Tsd. 26,24 Tsd. Stk.
    Velocity Financial
    		1 29,63 Tsd.$ 1,57 Tsd. Stk.
    aap Implantate AG
    		1 6,40 4 Stk.




    Verfasst von Directors Dealings
