    Zukunft trifft Haushalt

    Tineco stellt auf der IFA innovative Produkte für die smarte Bodenpflege vor (FOTO)

    Berlin (ots) - Tineco (https://global.tineco.com/events/ifa-2025.html) , einer
    der führenden Hersteller im Bereich moderner Haushaltstechnologien, hat heute
    auf der IFA seine neuesten Techniklösungen für Alltagsherausforderungen im
    Haushalt vorgestellt und seine neuen Produkte präsentiert. Im Fokus des
    erweiterten Produktportfolios stehen Nass-und Trockensauger sowie akkubetriebene
    Staubsauger. Mit modernster Sensorik, cleveren Selbstreinigungsfunktionen und
    smarten Steuerungen definiert das Unternehmen die Kategorie smarter Reinigung
    neu. Die Funktionen sind genau auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten und
    sorgen für ein besonders komfortables Reinigungserlebnis.

    Die Produkte und Technologieneuheiten von Tineco im Überblick:

    FLOOR ONE S9 Scientist

    Die FLOOR ONE S9 Serie überzeugt mit zwei Innovationen: dem Streak Free Scraper
    und der HydroBurst -Funktion. Der Scraper am Bürstenkopf reinigt effizient und
    schonend ohne Kratzer. Die HydroBurst-Funktion setzt einen gezielten
    Hochdruck-Wasserstrahl aus 15°-Winkel ein, um hartnäckigen Schmutz und
    eingetrocknete Flecken präzise zu lösen. Mit seinem 11cm flachen Design, reinigt
    das Modell mühelos unter Möbeln. Zusätzlich sorgen die neuen Technologien wie
    Quiet Mode, Silent Dry und Any-Time Cleaning dafür, dass das Gerät noch leiser
    arbeitet. Ob das Baby nebenan schläft oder man selbst beim Putzen, Musik oder
    einen Podcast genießen möchte: In diesen Modi arbeitet das Gerät besonders
    geräuscharm. Die Reinigung ist damit deutlich leiser als bei bisherigen
    Modellen.

    FLOOR ONE STATION S9 Artist

    Der neue FLOOR ONE STATION S9 Artist erweitert die beliebte
    Nass-Trockensauger-Serie S9 Artist und punktet mit einer intelligenten Smart
    Refresh Station . Dank des 5-Liter-Heißwassertanks und des automatischen
    Nachfüllsystems ist der Bodenreiniger jederzeit einsatzbereit - heißes oder
    kaltes Wasser inklusive. Je nach Nutzung muss der Tank nur einmal pro Woche
    gefüllt werden, sodass das Gerät sofort startklar ist. Zusätzlich sorgen der
    StreakFree Scraper für streifenfreie Reinigung, die HydroBurst -Funktion für
    hartnäckige Flecken und der Quiet Mode, Silent Dry und Any-Time Cleaning für
    besonders leises Arbeiten - Komfort und Effizienz in einem Gerät.

    FLOOR ONE S7 Max Pro

    Der FLOOR ONE S7 Max Pro ist ebenfalls mit den neuen Features StreakFree Scraper
    undder HydroBurst Technologie ausgestattet und verfügt über grünes LED-Licht,
    welches den Staub noch besser sichtbar macht. Das HyperStretch-Design ermöglicht
    es durch die 180° "lay flat" Funktion, mühelos unter niedrigen Möbelstücken wie
