Zukunft trifft Haushalt
Tineco stellt auf der IFA innovative Produkte für die smarte Bodenpflege vor (FOTO)
Berlin (ots) - Tineco (https://global.tineco.com/events/ifa-2025.html) , einer
der führenden Hersteller im Bereich moderner Haushaltstechnologien, hat heute
auf der IFA seine neuesten Techniklösungen für Alltagsherausforderungen im
Haushalt vorgestellt und seine neuen Produkte präsentiert. Im Fokus des
erweiterten Produktportfolios stehen Nass-und Trockensauger sowie akkubetriebene
Staubsauger. Mit modernster Sensorik, cleveren Selbstreinigungsfunktionen und
smarten Steuerungen definiert das Unternehmen die Kategorie smarter Reinigung
neu. Die Funktionen sind genau auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten und
sorgen für ein besonders komfortables Reinigungserlebnis.
Die Produkte und Technologieneuheiten von Tineco im Überblick:
FLOOR ONE S9 Scientist
Die FLOOR ONE S9 Serie überzeugt mit zwei Innovationen: dem Streak Free Scraper
und der HydroBurst -Funktion. Der Scraper am Bürstenkopf reinigt effizient und
schonend ohne Kratzer. Die HydroBurst-Funktion setzt einen gezielten
Hochdruck-Wasserstrahl aus 15°-Winkel ein, um hartnäckigen Schmutz und
eingetrocknete Flecken präzise zu lösen. Mit seinem 11cm flachen Design, reinigt
das Modell mühelos unter Möbeln. Zusätzlich sorgen die neuen Technologien wie
Quiet Mode, Silent Dry und Any-Time Cleaning dafür, dass das Gerät noch leiser
arbeitet. Ob das Baby nebenan schläft oder man selbst beim Putzen, Musik oder
einen Podcast genießen möchte: In diesen Modi arbeitet das Gerät besonders
geräuscharm. Die Reinigung ist damit deutlich leiser als bei bisherigen
Modellen.
FLOOR ONE STATION S9 Artist
Der neue FLOOR ONE STATION S9 Artist erweitert die beliebte
Nass-Trockensauger-Serie S9 Artist und punktet mit einer intelligenten Smart
Refresh Station . Dank des 5-Liter-Heißwassertanks und des automatischen
Nachfüllsystems ist der Bodenreiniger jederzeit einsatzbereit - heißes oder
kaltes Wasser inklusive. Je nach Nutzung muss der Tank nur einmal pro Woche
gefüllt werden, sodass das Gerät sofort startklar ist. Zusätzlich sorgen der
StreakFree Scraper für streifenfreie Reinigung, die HydroBurst -Funktion für
hartnäckige Flecken und der Quiet Mode, Silent Dry und Any-Time Cleaning für
besonders leises Arbeiten - Komfort und Effizienz in einem Gerät.
FLOOR ONE S7 Max Pro
Der FLOOR ONE S7 Max Pro ist ebenfalls mit den neuen Features StreakFree Scraper
undder HydroBurst Technologie ausgestattet und verfügt über grünes LED-Licht,
welches den Staub noch besser sichtbar macht. Das HyperStretch-Design ermöglicht
es durch die 180° "lay flat" Funktion, mühelos unter niedrigen Möbelstücken wie
Autor folgen