Tineco stellt auf der IFA innovative Produkte für die smarte Bodenpflege vor (FOTO)

Berlin (ots) - Tineco (https://global.tineco.com/events/ifa-2025.html) , einer

der führenden Hersteller im Bereich moderner Haushaltstechnologien, hat heute

auf der IFA seine neuesten Techniklösungen für Alltagsherausforderungen im

Haushalt vorgestellt und seine neuen Produkte präsentiert. Im Fokus des

erweiterten Produktportfolios stehen Nass-und Trockensauger sowie akkubetriebene

Staubsauger. Mit modernster Sensorik, cleveren Selbstreinigungsfunktionen und

smarten Steuerungen definiert das Unternehmen die Kategorie smarter Reinigung

neu. Die Funktionen sind genau auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten und

sorgen für ein besonders komfortables Reinigungserlebnis.



Die Produkte und Technologieneuheiten von Tineco im Überblick:





FLOOR ONE S9 ScientistDie FLOOR ONE S9 Serie überzeugt mit zwei Innovationen: dem Streak Free Scraperund der HydroBurst -Funktion. Der Scraper am Bürstenkopf reinigt effizient undschonend ohne Kratzer. Die HydroBurst-Funktion setzt einen gezieltenHochdruck-Wasserstrahl aus 15°-Winkel ein, um hartnäckigen Schmutz undeingetrocknete Flecken präzise zu lösen. Mit seinem 11cm flachen Design, reinigtdas Modell mühelos unter Möbeln. Zusätzlich sorgen die neuen Technologien wieQuiet Mode, Silent Dry und Any-Time Cleaning dafür, dass das Gerät noch leiserarbeitet. Ob das Baby nebenan schläft oder man selbst beim Putzen, Musik odereinen Podcast genießen möchte: In diesen Modi arbeitet das Gerät besondersgeräuscharm. Die Reinigung ist damit deutlich leiser als bei bisherigenModellen.FLOOR ONE STATION S9 ArtistDer neue FLOOR ONE STATION S9 Artist erweitert die beliebteNass-Trockensauger-Serie S9 Artist und punktet mit einer intelligenten SmartRefresh Station . Dank des 5-Liter-Heißwassertanks und des automatischenNachfüllsystems ist der Bodenreiniger jederzeit einsatzbereit - heißes oderkaltes Wasser inklusive. Je nach Nutzung muss der Tank nur einmal pro Wochegefüllt werden, sodass das Gerät sofort startklar ist. Zusätzlich sorgen derStreakFree Scraper für streifenfreie Reinigung, die HydroBurst -Funktion fürhartnäckige Flecken und der Quiet Mode, Silent Dry und Any-Time Cleaning fürbesonders leises Arbeiten - Komfort und Effizienz in einem Gerät.FLOOR ONE S7 Max ProDer FLOOR ONE S7 Max Pro ist ebenfalls mit den neuen Features StreakFree Scraperundder HydroBurst Technologie ausgestattet und verfügt über grünes LED-Licht,welches den Staub noch besser sichtbar macht. Das HyperStretch-Design ermöglichtes durch die 180° "lay flat" Funktion, mühelos unter niedrigen Möbelstücken wie