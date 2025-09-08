25%-Chance mit Nvidia, Amazon, Microsoft, Apple, Meta und Alphabet

Erfüllen sich die optimistischen Expertenprognosen, im Zuge derer den US-Tech-Werten auch auf dem aktuell hohen Kursniveau noch weiteres Steigerungspotenzial zugebilligt wird, dann sollte zumindest das Abwärtspotenzial der Aktien limitiert sein.

Bekanntlich konnten sich die Kurse der Aktien der US-Technologiegiganten Apple, Meta (Facebook), Alphabet (Google) Amazon, Nvidia und Microsoft in den vergangenen Jahren hervorragend entwickeln, wobei vor allem die Nvidia-Aktie mit ihrem kräftigen Wertzuwachs ins Auge stach.

Mit dem neuen Erste Bank-US Tech Garant 25-30 können Anleger in den nächsten 5 Jahren ohne Kapitalverlustrisiko bis zu 25 Prozent an einer Wertsteigerung des gleich gewichteten Aktienkorbes partizipieren.

25% Chance und Kapitalgarantie

Am 1.10.25 werden die Schlusskurse der sechs Aktien als Ausübungspreise für den Erste Bank-US Tech Garant 25-30 Protect festgeschrieben. Die Gewichtung jeder Aktie im Aktienkorb wird 16,67 Prozent betragen. Bei 125 Prozent des Startwertes des Aktienkorbes wird sich der Cap des Produktes befinden.

Wenn sich Aktienkorb bis zum Bewertungstag, dem 25.9.30, positiv entwickelt, dann werden Anleger bis zum Cap von 125 Prozent vollständig an dieser Wertsteigerung beteiligt. Legt der Aktienkurs bis zum 25.9.30 beispielsweise um 20 Prozent zu, dann wird die Rückzahlung des Produktes mit 120 Prozent des Startwertes erfolgen.

Kann der Aktienkorb seinen Wert um mehr als 25 Prozent steigern, dann wird der bei 125 Prozent des Startwertes angesiedelte Cap den maximalen Rückzahlungsbetrag auf 125 Prozent des Startwertes limitieren.Bei einer negativen Kursentwicklung des Aktienkorbes wird die Kapitalgarantie dafür sorgen, dass das Produkt mit dem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt wird.

Die Erste Bank-US Tech Garant 25–30, fällig am 2.10.30, ISIN: AT0000A3P236, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 2,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue US Tech Garant 25-30 ermöglicht Anlegern in den nächsten 5 Jahren ohne Kapitalverlustrisiko die vollständige Partizipation an der positiven Wertentwicklung des Aktienkorbes, wobei der Cap von 125 Prozent den maximalen Gewinn auf 25 Prozent limitieren wird.