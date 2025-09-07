Top-Artikel der Kalenderwoche 36/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Die Anteile der Ludwigshafener haben zuletzt immer wieder konstruktive Signale gezeigt, aber ein Durchbruch ist bislang ausgeblieben. Wann ist es hier soweit?

Aus Barrick Gold wird Barrick Mining: Ein neuer Name für ein altes Schwergewicht. Dazu ein Strategiewechsel der den zweitgrößten Goldproduzent der Welt auch zu einem global wichtigen Kupferproduzenten macht.

Die Anteile der deutschen Halbleiterhoffnung Süss MicroTec befinden sich im Sinkflug. Doch die Anzeichen für eine Übertreibung nach unten verdichten sich.

Der Hersteller von Industriekameras und Software Basler überrascht mit einem Gewinnsprung. Die Aktie gehört schon länger zu den Top-Performern am deutschen Aktienmarkt.

Morgan Stanley hat seine Einschätzung für Kraft Heinz nach oben korrigiert. Die Investmentbank stufte die Aktie von "untergewichtet" auf "gleichgewichtet" hoch und hob das Kursziel von 28 auf 29 US-Dollar an.

Sanofi hat Anleger mit den jüngsten Studiendaten zu seinem Hoffnungsträger Amlitelimab enttäuscht. Die Aktie brach zum Handelsauftakt in Paris ein.

Li Auto gerät ins Stocken, da schwache Prognosen und wachsende Konkurrenz Zweifel am künftigen Wachstum des chinesischen E-Autobauers nähren.

Großaktionär Magnetar und Top-Manager stoßen massiv CoreWeave-Aktien ab. Der Kurs hat sich seit Juni halbiert, die Milliarden-Übernahme von Core Scientific gerät ins Wanken.

Grenergy Renovables könnte nach Einschätzung der UBS zum großen Profiteur des weltweiten Batterie-Booms werden. Analystin Anna Webb hat die Aktie erstmals mit „Kaufen“ eingestuft und ein Kursziel von 95 Euro ausgerufen.