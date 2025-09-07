    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Ein Zurück zum Verbrenner hat keine Zukunft

    Straubing (ots) - In einem weiteren Punkt benennt er zumindest das Problem: Ja,
    es ist falsch, sich allein auf Elektromobilität zu konzentrieren, wie es Söder
    in seinem Zehn-Punkte-Plan zur Rettung der Autoindustrie formuliert. Doch die
    Lösung ist ganz sicher nicht, diffus "Technologieoffenheit" zu predigen und
    gleichzeitig die Rolle rückwärts in Sachen Verbrenner zu fordern. (...) Wer es
    ernst meint mit der Mobilitätswende, gesteht sich ein, dass es keine Zukunft
    hat, auf überfüllten, verstauten Straßen jeden Verbrenner einfach durch ein
    E-Auto zu ersetzen. Stattdessen müssen Nah- und Fernverkehr auf der Schiene
    endlich so ausgestaltet werden, dass sie - nicht zuletzt preislich - für einen
    Großteil der Menschen die attraktivere Alternative darstellen.

