Ein Zurück zum Verbrenner hat keine Zukunft
Straubing (ots) - In einem weiteren Punkt benennt er zumindest das Problem: Ja,
es ist falsch, sich allein auf Elektromobilität zu konzentrieren, wie es Söder
in seinem Zehn-Punkte-Plan zur Rettung der Autoindustrie formuliert. Doch die
Lösung ist ganz sicher nicht, diffus "Technologieoffenheit" zu predigen und
gleichzeitig die Rolle rückwärts in Sachen Verbrenner zu fordern. (...) Wer es
ernst meint mit der Mobilitätswende, gesteht sich ein, dass es keine Zukunft
hat, auf überfüllten, verstauten Straßen jeden Verbrenner einfach durch ein
E-Auto zu ersetzen. Stattdessen müssen Nah- und Fernverkehr auf der Schiene
endlich so ausgestaltet werden, dass sie - nicht zuletzt preislich - für einen
Großteil der Menschen die attraktivere Alternative darstellen.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/6112545
OTS: Straubinger Tagblatt
