Ein Zurück zum Verbrenner hat keine Zukunft

Straubing (ots) - In einem weiteren Punkt benennt er zumindest das Problem: Ja,

es ist falsch, sich allein auf Elektromobilität zu konzentrieren, wie es Söder

in seinem Zehn-Punkte-Plan zur Rettung der Autoindustrie formuliert. Doch die

Lösung ist ganz sicher nicht, diffus "Technologieoffenheit" zu predigen und

gleichzeitig die Rolle rückwärts in Sachen Verbrenner zu fordern. (...) Wer es

ernst meint mit der Mobilitätswende, gesteht sich ein, dass es keine Zukunft

hat, auf überfüllten, verstauten Straßen jeden Verbrenner einfach durch ein

E-Auto zu ersetzen. Stattdessen müssen Nah- und Fernverkehr auf der Schiene

endlich so ausgestaltet werden, dass sie - nicht zuletzt preislich - für einen

Großteil der Menschen die attraktivere Alternative darstellen.



