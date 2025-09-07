Epiq Showcar
Skoda enthüllt seine eindrucksvolle Vision eines erschwinglichen vollelektrischen SUV (FOTO)
Mladá Boleslav (ots) - > Das Skoda Epiq Showcar gibt einen Vorgeschmack auf das
kommende vollelektrische City-SUV-Crossover der Marke, dessen Produktion für
2026 geplant ist
> Das erste Modell, das vollständig Skodas Designsprache Modern Solid umsetzt,
kombiniert ein markantes, minimalistisches Äußeres mit einem funktionalen
Innenraum
> Praktischer Begleiter für den Alltag mit 475 Liter Kofferraumvolumen, einer
Reichweite von bis zu 425 km und einem voraussichtlichen Einstiegspreis, der mit
dem seines Pendants mit Verbrennungsmotor, des Kamiq, vergleichbar ist
Skoda Auto hat sein neues Showcar Epiq vorgestellt, das einen klaren Ausblick
auf den kommenden vollelektrischen City-SUV-Crossover gibt. Das Modell zeichnet
sich durch ein markantes, minimalistisches Design und innovative Elemente aus,
die praktische Lösungen hervorheben und den Epiq zu einem idealen Begleiter für
den Alltag machen. Es stellt einen wichtigen Schritt in der
Elektrifizierungsstrategie von Skoda dar und spiegelt das Engagement der Marke
wider, attraktive, innovative und erschwingliche Elektrofahrzeuge anzubieten.
Ein nahtloses digitales Erlebnis mit fortschrittlichen Technologien und
Assistenzsystemen wird das Fahrerlebnis ergänzen. Der Epiq feierte sein Debüt
auf dem Volkswagen Group Media Workshop im Vorfeld der IAA in München, zusammen
mit den anderen Modellen der Electric Urban Car Family (EUCF) der Volkswagen
Brand Group Core (BGC).
Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto , sagte: "Das Epiq Showcar bietet einen
konkreten Ausblick auf das nächste Mitglied der erfolgreichen vollelektrischen
Familie von Skoda. Es verkörpert die Essenz von Skoda: Modern Solid Design, ein
geräumiger Innenraum bei kompakten Abmessungen, benutzerfreundliche, intuitive
digitale Schnittstellen und Simply Clever-Details, die ein nahtloses Erlebnis
gewährleisten - und das alles zu einem attraktiven Preis. Mit dem Epiq machen
wir einen weiteren Schritt, um Elektroautos zu einer praktischen und
überzeugenden Wahl für Alltagsfahrer zu machen."
Alltagsbegleiter: Kompakte Abmessungen, groß in Sachen Platz und Reichweite
Das Showcar präsentiert den Epiq als kompaktes Stadt-SUV-Crossover mit einer
Länge von 4,1 Metern. Er bietet bequem Platz für fünf Passagiere, verfügt über
einen beeindruckenden 475-Liter-Kofferraum und eine Reichweite von bis zu 425
Kilometern. Damit ist er praktisch für den täglichen Gebrauch und eignet sich
auch für längere Fahrten. Der Einstiegspreis des zukünftigen Serienmodells wird
voraussichtlich in vielen Märkten mit dem seines Pendants mit Verbrennungsmotor,
des Kamiq, vergleichbar sein - damit ist es das günstigste Elektrofahrzeug im
