    Skoda enthüllt seine eindrucksvolle Vision eines erschwinglichen vollelektrischen SUV (FOTO)

    Mladá Boleslav (ots) - > Das Skoda Epiq Showcar gibt einen Vorgeschmack auf das
    kommende vollelektrische City-SUV-Crossover der Marke, dessen Produktion für
    2026 geplant ist

    > Das erste Modell, das vollständig Skodas Designsprache Modern Solid umsetzt,
    kombiniert ein markantes, minimalistisches Äußeres mit einem funktionalen
    Innenraum

    > Praktischer Begleiter für den Alltag mit 475 Liter Kofferraumvolumen, einer
    Reichweite von bis zu 425 km und einem voraussichtlichen Einstiegspreis, der mit
    dem seines Pendants mit Verbrennungsmotor, des Kamiq, vergleichbar ist

    Skoda Auto hat sein neues Showcar Epiq vorgestellt, das einen klaren Ausblick
    auf den kommenden vollelektrischen City-SUV-Crossover gibt. Das Modell zeichnet
    sich durch ein markantes, minimalistisches Design und innovative Elemente aus,
    die praktische Lösungen hervorheben und den Epiq zu einem idealen Begleiter für
    den Alltag machen. Es stellt einen wichtigen Schritt in der
    Elektrifizierungsstrategie von Skoda dar und spiegelt das Engagement der Marke
    wider, attraktive, innovative und erschwingliche Elektrofahrzeuge anzubieten.
    Ein nahtloses digitales Erlebnis mit fortschrittlichen Technologien und
    Assistenzsystemen wird das Fahrerlebnis ergänzen. Der Epiq feierte sein Debüt
    auf dem Volkswagen Group Media Workshop im Vorfeld der IAA in München, zusammen
    mit den anderen Modellen der Electric Urban Car Family (EUCF) der Volkswagen
    Brand Group Core (BGC).

    Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto , sagte: "Das Epiq Showcar bietet einen
    konkreten Ausblick auf das nächste Mitglied der erfolgreichen vollelektrischen
    Familie von Skoda. Es verkörpert die Essenz von Skoda: Modern Solid Design, ein
    geräumiger Innenraum bei kompakten Abmessungen, benutzerfreundliche, intuitive
    digitale Schnittstellen und Simply Clever-Details, die ein nahtloses Erlebnis
    gewährleisten - und das alles zu einem attraktiven Preis. Mit dem Epiq machen
    wir einen weiteren Schritt, um Elektroautos zu einer praktischen und
    überzeugenden Wahl für Alltagsfahrer zu machen."

    Alltagsbegleiter: Kompakte Abmessungen, groß in Sachen Platz und Reichweite

    Das Showcar präsentiert den Epiq als kompaktes Stadt-SUV-Crossover mit einer
    Länge von 4,1 Metern. Er bietet bequem Platz für fünf Passagiere, verfügt über
    einen beeindruckenden 475-Liter-Kofferraum und eine Reichweite von bis zu 425
    Kilometern. Damit ist er praktisch für den täglichen Gebrauch und eignet sich
    auch für längere Fahrten. Der Einstiegspreis des zukünftigen Serienmodells wird
    voraussichtlich in vielen Märkten mit dem seines Pendants mit Verbrennungsmotor,
    des Kamiq, vergleichbar sein - damit ist es das günstigste Elektrofahrzeug im
