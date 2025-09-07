JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einer Jefferies-Fintech-Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Die Veranstaltung habe ihn mit Blick auf die langfristigen Geschäftsperspektiven für den Zahlungsabwickler positiver gestimmt, schrieb Hannes Leitner in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Allerdings sorgten ihn weiterhin die teils zu hohen Markterwartungen an die Geschäftsentwicklung im Jahr 2026./rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 1.384EUR auf Tradegate (05. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1835
Kursziel alt: 1835
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
