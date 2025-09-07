    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    In der Koalition das miteinander Mögliche umsetzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Jens Spahn: Maximalforderungen der Koalition begrenzt.
    • Sozialreformen sollen wirken, nicht schmerzhaft sein.
    • Fokus auf Migration und Energiepolitik für Industrie.

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn hat um Verständnis dafür geworben, dass die Union ebenso wie die SPD in der Koalition nicht ihre jeweiligen Maximalforderungen durchsetzen kann. "Wir haben miteinander die Chance, das Mögliche, das worauf wir uns einigen können, umzusetzen", sagte der CDU-Politiker in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".

    Es kann nach seinen Worten bei den anstehenden Sozialreformen auch nicht um Härte der Härte wegen gehen. "Es geht doch nicht darum, dass es schmerzhaft wird - es geht darum, dass es wirkt", sagte Spahn, "dass es Wachstum bringt, dass es wieder fairer zugeht im Land, dass diejenigen, die einen Beitrag leisten können, ihn auch leisten und die, die Unterstützung wirklich brauchen, Unterstützung kriegen."

    Es gehe außerdem auch um die Begrenzung der irregulären Migration und eine Energiepolitik, die zu einem Industrieland passe. "Das sind die Themen, wo wir auch zusammen gemeinsam was umsetzen können und wollen. Aus den Volksparteien der Mitte heraus. Und dann auch von den Extremen wieder in die Mitte integrieren - das ist doch unsere Aufgabe." Dafür werde die Koalition in den nächsten Wochen Veränderungen vornehmen und Gesetze ändern./and/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
