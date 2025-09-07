Woodside: Saftige Rendite mit Australiens größtem Öl- und Gasproduzenten

Eine interessante Gemeinsamkeit haben die beiden Unternehmen aber: bei beiden fällt in ihrem Herkunftsland keine Quellensteuer an. Zwar erhebt Australien grundsätzlich eine Quellensteuer von 30 Prozent, zahlreiche Unternehmen umgehen dies jedoch, indem sie so genannte "fully franked dividends" ausschütten. Die Konzerne selbst übernehmen quasi die Steuern, sodass die Dividenden dann nur in Deutschland der Abgeltungssteuer unterliegen. Aktionäre müssen also vom australischen Finanzamt nichts zurückfordern oder Unterlagen einreichen, die Dividende landet brutto auf ihrem Konto.

Woodside Energy gehört nicht nur zu den größten Energiekonzernen im asiatisch-pazifischen Raum, sondern zählt auch zu den attraktivsten Dividendenzahlern weltweit – auch für deutsche Anleger. Grund genug, dass wir uns das Unternehmen im Dividenden-Radar etwas genauer ansehen. Nach dem britischen Versicherer Legal & General in der vergangenen Woche wenden wir uns damit wieder der Energiebranche zu, in der häufig attraktive Dividendenwerte zu finden sind.

Bei einer Dividendenrendite von rund 7,6 Prozent für das abgelaufene Geschäftsjahr könnte Australiens größter Öl- und Gaswert ein Geheimtipp für passive Einkommen mit globalem Energie-Exposure sein. Und die Tatsache, dass die Ausschüttungen fully franked erfolgen, zeigt, dass die Dividende und die Belohnung der Aktionäre von der Unternehmensspitze ernst genommen werden.

Das Unternehmen mit Sitz in Perth betreibt große LNG-, Gas- und Ölprojekte in Australien, Westafrika, dem Golf von Mexiko und prüft neue Chancen in weiteren Regionen weltweit, darunter auch Explorationsgebiete im Nahen Osten. Besonders bedeutend ist die Pluto-LNG-Anlage in Westaustralien, die langfristig Asien mit verflüssigtem Erdgas beliefert – ein Geschäft mit stabilen, oft langfristig fixierten Verträgen.

Im Jahr 2022 schloss Woodside die Übernahme des Öl- und Gasportfolios des Bergbauriesen BHP ab und wurde damit zu einem global aufgestellten Konzern mit verstärktem Offshore-Fokus. Die Projekte sind kapitalintensiv, aber stark cashflow-generierend – vor allem bei Ölpreisen über 70 US-Dollar pro Barrel. Durch den weltweiten Fokus profitieren Anleger zugleich von einer gewissen Diversifikation im Rohstoffgeschäft.

Dividendenpolitik: Ausschüttung nach Cashflow – flexibel, aber großzügig

Woodside verfolgt eine ausschüttungsorientierte, aber ergebnisabhängige Dividendenpolitik. Die Dividende soll mindestens 50 Prozent und bis zu 80 Prozent des bereinigten Nettogewinns betragen. In besonders profitablen Jahren – wie 2022, 2023 und 2024 – lag die Ausschüttungsquote jeweils bei über 70 Prozent.

Die letzte erfolgte Dividendenzahlung betrug rund 0,85 australische Dollar beziehungsweise 0,53 US-Dollar je Aktie für das zweite Halbjahr 2024, was die Gesamtdividende auf 1,87 AUD oder 1,22 US-Dollar je Aktie erhöhte.

Bei einem Jahresschlusskurs 2024 von 24,60 AUD ergibt das eine Dividendenrendite von etwa 7,6 Prozent – vollständig steuerfrei in Australien. Für das erste Quartal 2025 werden am 24. September erneut 0,53 US-Dollar ausgeschüttet werden. Für das gesamte laufende Jahr rechnen die von FactSet befragten Analysten mit einem Rückgang der Dividende auf 0,94 US-Dollar (1,44 AUD), was bei aktuellem Kurs etwa einer Rendite von 5,6 Prozent entspricht.

Bis 2028 sollen die Ausschüttungen dann wieder auf 1,24 US-Dollar (1,9 AUD) steigen, was bei aktuellem Kurs 7,32 Prozent Rendite entspräche. Letztendlich sind künftige Asschüttungen allerdings schwer vorauszusagen.

Ausblick: neue Projekte, stabile Nachfrage – aber abhängig vom Rohstoffzyklus

Der mittelfristige Ausblick für Woodside bleibt positiv – insbesondere wegen des langfristig wachsenden LNG-Bedarfs in Asien. Projekte wie "Scarborough Gas" und "Sangomar Field" im Senegal sollen ab 2025 zusätzliche Produktionsmengen liefern und das Cashflow-Profil weiter stärken.

Allerdings bleibt Woodside auch klar vom Öl- und Gaspreis abhängig. In schwächeren Jahren kann die Dividende daher unter Druck geraten – ein bewusster Trade-off für Anleger, die bereit sind, Konjunktur und Rohstoffzyklen in Kauf zu nehmen. Die Schuldenquote ist vergleichsweise moderat, und die Investitionen in neue Projekte sind finanziell abbildbar – auch ohne Verwässerung durch Kapitalerhöhungen.

Was sagen die Analysten?

Die Analystenmeinungen zu Woodside sind gemischt, aber überwiegend optimistisch. Laut Reuters und Morningstar stufen rund 60 Prozent der Analysten die Aktie als "Hold" oder "Buy" ein. Positiv hervorgehoben werden die hohe Cashgenerierung, die Shareholder-Orientierung und die strategische Rolle bei der asiatischen Energiewende, insbesondere durch LNG.

Kritisch gesehen werden die Zyklik des Geschäftsmodells sowie potenzielle ESG-Risiken im Kontext fossiler Energieprojekte. Langfristig sehen viele Häuser jedoch Potenzial für stabile, wenn auch nicht spektakuläre Kursentwicklungen – gepaart mit überdurchschnittlich hohen Ausschüttungen.

Beispielrechnung: 12.000 Euro Dividende pro Jahr – was ist nötig?

Wer mit Woodside Energy eine jährliche Dividende von 12.000 Euro erzielen möchte, benötigt bei der konservativen Schätzung von 1,44 AUD (0,81 Euro) für 2025 rund 14.800 Aktien des Unternehmens. Beim aktuellen Kurs von 25,68 AUD entspricht das etwa 380.000 AUD oder 212.500 Euro. Ohne Berücksichtigung eventuell anfallender Kosten und Steuern.

Zum Vergleich: Bei Legal & General Group, dem Hochdividendenwert aus Großbritannien, sind es rund 136.000 Euro. Und bei dem kanadischen Öl-Konkurrenten Cardinal (hier im Radar), der monatlich ausschüttet, sind es etwa 115.000 Euro.

Fazit: Rohstoff-Dividende mit Steuervorteil und globaler Energie-Exponierung

Woodside Energy vereint eine attraktive Dividendenrendite mit steuerlicher Effizienz und globaler Präsenz im Energiemarkt. Zwar ist die Aktie konjunktur- und rohstoffpreisabhängig, doch für Anleger, die regelmäßig hohe Ausschüttungen mit Inflationsschutz verbinden wollen, ist Woodside ein spannender Kandidat.

Die vollständig vom Konzern übernommene Besteuerung der Dividenden in Australien macht den Titel besonders interessant für deutsche Investoren – denn sie erhalten das, was ausgewiesen wird: brutto gleich netto, abzüglich der Abgeltungssteuer in Deutschland. Wer sich für globale Energiewerte mit Ausschüttungsschwerpunkt interessiert, findet in Woodside Energy einen lohnenden Blick über den Tellerrand.

Übersicht zur Dividende von Woodside Energy*

Marktkapitalisierung: 48,8 Milliarden AUD (27,3 Milliarden Euro)

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 0 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: mindestens 18 Jahre in Folge (Unternehmensangaben)



Zeitplan

19.08.2025: Dividendenankündigung

28.08.2025: Ex-Tag

29.08.2025: Record date

24.09.2025: Dividendenzahlung

* Quelle: Woodside Energy.

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in AUD 2028e 7,32e 1,88e 2027e 5,10e 1,31e 2026e 3,66e 0,94e 2025e 5,60e 1,44e 2024 7,60 1,87 2023 6,95 2,16 2022 10,59 3,75 2021 8,54 1,87 2020 2,27 0,52 2019 3,97 1,36 2018 6,38 2,00

* Quellen: Woodside Energy, wallstreetONLINE.

** Woodside Energy schüttet die Dividende für das 1. Quartal im September aus und für das 2. dann im April des Folgejahres. Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise ab 2025 der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.