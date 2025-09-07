Hisense stellt auf der IFA 2025 "AI Your Life"-Revolution vor

Berlin (ots/PRNewswire) - Hisense, eine weltweit führende Marke für

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, wird auf der IFA 2025 unter dem

Motto "AI Your Life" eine ganze Reihe von KI-gestützten Innovationen vorstellen.

Hisense wird zeigen, wie KI jedes Szenario in nahtlose, personalisierte und

interaktive Erlebnisse verwandelt - von immersiver Unterhaltung und brillantem

Kino bis hin zu intuitiven Wohnlösungen und klimafreundlichem Wohlbefinden.



AI Your Vision: Wo jeder Rahmen zum Leben erwacht





Hisense wird seine fortschrittlichsten Display-Technologien vorstellen, die fürimmersives Home Entertainment entwickelt wurden. Der RGB-MiniLED-Fernseher 116"UX liefert tiefe Schwarztöne, lebendige Farben und eine Spitzenhelligkeit vonbis zu 8.000 cd/m² und ist damit ideal für Film- oder Gamingabende, bei denenjedes Detail zählt. Als Begründer der RGB-MiniLED-Technologie wird Hisensedemonstrieren, wie die präzise Steuerung der roten, grünen und blauen Mini-LEDsfür lebensechte Klarheit sorgt. Daneben werden MicroLED-Innovationen,KI-Fernseher und KI-gesteuerte Soundlösungen die Möglichkeiten erweitern undWohnzimmer in Gaming-Zonen, E-Sports-Arenen oder digitale Kunstgalerienverwandeln, in denen Menschen Momente miteinander teilen können.AI Your Cinema: Großer Bildschirm, grenzenloses ErlebnisFür alle, die auch zu Hause echtes Kino erleben möchten, stellt Hisense denTriChroma Laser Cinema L9Q vor, der bis zu 200 Zoll projiziert und IMAX Enhancedunterstützt, um auch in hellen Räumen eine gute Leistung zu erzielen. DerLaser-Miniprojektor C2 Ultra bietet mit einer Projektionsfläche von bis zu 300Zoll und einer extrem niedrigen Latenzzeit noch mehr Vielseitigkeit - perfekt,um eine freie Wand in eine GAming-Arena zu verwandeln oder einen Filmabend amWochenende zu veranstalten. Dank der Klarheit und Mobilität des Lasers wirdjeder Raum zu einer Bühne für Unterhaltung.AI Your Home: Alltägliches Leben, mühelos intelligenterHisense wird mit Geräten, die Design und Intelligenz vereinen, KI in dietäglichen Routinen integrieren. Der Kühlschrank der PureFlat Smart Series wirdmit einem interaktiven 21-Zoll-Bildschirm ausgestattet sein, der zum Mittelpunktder Küche wird: die Planung von Mahlzeiten mit Kitchen AI, das Streaming vonLive-Spielen über VIDAA oder das Posten von AI-generierter Kunst. Über dieConnectLife-KI-Plattform wird der erste ConnectLife-KI-Agent den KI-Koch-Agentenund den KI-Wasch-Agenten unterstützen und Haushalten helfen, Energieverbrauch zuoptimieren, Hausarbeiten zu rationalisieren und das Leben vernetzter,effizienter und kreativer zu gestalten. Von Kochinspirationen bis hin zu