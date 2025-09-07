    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Hisense stellt auf der IFA 2025 "AI Your Life"-Revolution vor

    Berlin (ots/PRNewswire) - Hisense, eine weltweit führende Marke für
    Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, wird auf der IFA 2025 unter dem
    Motto "AI Your Life" eine ganze Reihe von KI-gestützten Innovationen vorstellen.
    Hisense wird zeigen, wie KI jedes Szenario in nahtlose, personalisierte und
    interaktive Erlebnisse verwandelt - von immersiver Unterhaltung und brillantem
    Kino bis hin zu intuitiven Wohnlösungen und klimafreundlichem Wohlbefinden.

    AI Your Vision: Wo jeder Rahmen zum Leben erwacht

    Hisense wird seine fortschrittlichsten Display-Technologien vorstellen, die für
    immersives Home Entertainment entwickelt wurden. Der RGB-MiniLED-Fernseher 116"
    UX liefert tiefe Schwarztöne, lebendige Farben und eine Spitzenhelligkeit von
    bis zu 8.000 cd/m² und ist damit ideal für Film- oder Gamingabende, bei denen
    jedes Detail zählt. Als Begründer der RGB-MiniLED-Technologie wird Hisense
    demonstrieren, wie die präzise Steuerung der roten, grünen und blauen Mini-LEDs
    für lebensechte Klarheit sorgt. Daneben werden MicroLED-Innovationen,
    KI-Fernseher und KI-gesteuerte Soundlösungen die Möglichkeiten erweitern und
    Wohnzimmer in Gaming-Zonen, E-Sports-Arenen oder digitale Kunstgalerien
    verwandeln, in denen Menschen Momente miteinander teilen können.

    AI Your Cinema: Großer Bildschirm, grenzenloses Erlebnis

    Für alle, die auch zu Hause echtes Kino erleben möchten, stellt Hisense den
    TriChroma Laser Cinema L9Q vor, der bis zu 200 Zoll projiziert und IMAX Enhanced
    unterstützt, um auch in hellen Räumen eine gute Leistung zu erzielen. Der
    Laser-Miniprojektor C2 Ultra bietet mit einer Projektionsfläche von bis zu 300
    Zoll und einer extrem niedrigen Latenzzeit noch mehr Vielseitigkeit - perfekt,
    um eine freie Wand in eine GAming-Arena zu verwandeln oder einen Filmabend am
    Wochenende zu veranstalten. Dank der Klarheit und Mobilität des Lasers wird
    jeder Raum zu einer Bühne für Unterhaltung.

    AI Your Home: Alltägliches Leben, mühelos intelligenter

    Hisense wird mit Geräten, die Design und Intelligenz vereinen, KI in die
    täglichen Routinen integrieren. Der Kühlschrank der PureFlat Smart Series wird
    mit einem interaktiven 21-Zoll-Bildschirm ausgestattet sein, der zum Mittelpunkt
    der Küche wird: die Planung von Mahlzeiten mit Kitchen AI, das Streaming von
    Live-Spielen über VIDAA oder das Posten von AI-generierter Kunst. Über die
    ConnectLife-KI-Plattform wird der erste ConnectLife-KI-Agent den KI-Koch-Agenten
    und den KI-Wasch-Agenten unterstützen und Haushalten helfen, Energieverbrauch zu
    optimieren, Hausarbeiten zu rationalisieren und das Leben vernetzter,
    effizienter und kreativer zu gestalten. Von Kochinspirationen bis hin zu
