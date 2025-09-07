Hisense stellt auf der IFA 2025 "AI Your Life"-Revolution vor
Berlin (ots/PRNewswire) - Hisense, eine weltweit führende Marke für
Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, wird auf der IFA 2025 unter dem
Motto "AI Your Life" eine ganze Reihe von KI-gestützten Innovationen vorstellen.
Hisense wird zeigen, wie KI jedes Szenario in nahtlose, personalisierte und
interaktive Erlebnisse verwandelt - von immersiver Unterhaltung und brillantem
Kino bis hin zu intuitiven Wohnlösungen und klimafreundlichem Wohlbefinden.
AI Your Vision: Wo jeder Rahmen zum Leben erwacht
Hisense wird seine fortschrittlichsten Display-Technologien vorstellen, die für
immersives Home Entertainment entwickelt wurden. Der RGB-MiniLED-Fernseher 116"
UX liefert tiefe Schwarztöne, lebendige Farben und eine Spitzenhelligkeit von
bis zu 8.000 cd/m² und ist damit ideal für Film- oder Gamingabende, bei denen
jedes Detail zählt. Als Begründer der RGB-MiniLED-Technologie wird Hisense
demonstrieren, wie die präzise Steuerung der roten, grünen und blauen Mini-LEDs
für lebensechte Klarheit sorgt. Daneben werden MicroLED-Innovationen,
KI-Fernseher und KI-gesteuerte Soundlösungen die Möglichkeiten erweitern und
Wohnzimmer in Gaming-Zonen, E-Sports-Arenen oder digitale Kunstgalerien
verwandeln, in denen Menschen Momente miteinander teilen können.
AI Your Cinema: Großer Bildschirm, grenzenloses Erlebnis
Für alle, die auch zu Hause echtes Kino erleben möchten, stellt Hisense den
TriChroma Laser Cinema L9Q vor, der bis zu 200 Zoll projiziert und IMAX Enhanced
unterstützt, um auch in hellen Räumen eine gute Leistung zu erzielen. Der
Laser-Miniprojektor C2 Ultra bietet mit einer Projektionsfläche von bis zu 300
Zoll und einer extrem niedrigen Latenzzeit noch mehr Vielseitigkeit - perfekt,
um eine freie Wand in eine GAming-Arena zu verwandeln oder einen Filmabend am
Wochenende zu veranstalten. Dank der Klarheit und Mobilität des Lasers wird
jeder Raum zu einer Bühne für Unterhaltung.
AI Your Home: Alltägliches Leben, mühelos intelligenter
Hisense wird mit Geräten, die Design und Intelligenz vereinen, KI in die
täglichen Routinen integrieren. Der Kühlschrank der PureFlat Smart Series wird
mit einem interaktiven 21-Zoll-Bildschirm ausgestattet sein, der zum Mittelpunkt
der Küche wird: die Planung von Mahlzeiten mit Kitchen AI, das Streaming von
Live-Spielen über VIDAA oder das Posten von AI-generierter Kunst. Über die
ConnectLife-KI-Plattform wird der erste ConnectLife-KI-Agent den KI-Koch-Agenten
und den KI-Wasch-Agenten unterstützen und Haushalten helfen, Energieverbrauch zu
optimieren, Hausarbeiten zu rationalisieren und das Leben vernetzter,
effizienter und kreativer zu gestalten. Von Kochinspirationen bis hin zu
