Zoom Video Communications, Porsche und Fielmann stehen heute im Fokus!

Unternehmenstermine
Deutschland: Fielmann, Capital Markets Day
Deutschland: Porsche AG, Capital Markets Day
USA: Zoom Video Communications (Investor Day)
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 8/25
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung)
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 Uhr, USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25
20:00 Uhr, USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 17.09.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Exporte (Jahr) 01:50 JPN Saisonbereinigte Handelsbilanz 01:50 JPN Importe (Jahr) 01:50 JPN Güter-Handelsbilanz Gesamt 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a 08:00 GBR Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Consumer Price Index (MoM) 08:00 GBR PPI Core Output (YoY) n.s.a 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) 08:00 GBR Retail Price Index (YoY) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelspreisindex (Monat) 09:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 10:00 EUR EZB-Mitglied Escrivá spricht 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 13:15 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 15:45 CAN Geldpolitischer Begleittext der BoC 15:45 CAN Zinsentscheidung der BoC 16:30 CAN Pressekonferenz der BoC 19:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 20:00 USA FOMC Wirtschaftsprojektion 20:00 USA Zinsprojektionen - 1 Jahr 20:00 USA Erklärung zur Geldpolitik der Fed 20:00 USA Zinsprojektionen - Aktuell 20:00 USA Zinsprojektionen - 2 Jahre 20:00 USA Zinsprojektionen - 3 Jahre 20:00 USA Fed-Zinsentscheid 20:30 USA FOMC Pressekonferenz
