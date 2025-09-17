    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFielmann AktievorwärtsNachrichten zu Fielmann

    Ihre wichtigsten Termine

    397 Aufrufe 397 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zoom Video Communications, Porsche und Fielmann stehen heute im Fokus!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Zoom Video Communications, Porsche und Fielmann stehen heute im Fokus!
    Foto: Mark Lennihan/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    Unternehmenstermine

    Deutschland: Fielmann, Capital Markets Day
    Deutschland: Porsche AG, Capital Markets Day
    USA: Zoom Video Communications (Investor Day)

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 8/25
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung)
    13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 Uhr, USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25
    20:00 Uhr, USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 17.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNExporte (Jahr)
    01:50JapanJPNSaisonbereinigte Handelsbilanz
    01:50JapanJPNImporte (Jahr)
    01:50JapanJPNGüter-Handelsbilanz Gesamt
    08:00GroßbritannienGBRVerbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRKern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRConsumer Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRPPI Core Output (YoY) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelspreisindex (Monat)
    09:30Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    10:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Escrivá spricht
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    13:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    15:45KanadaCANGeldpolitischer Begleittext der BoC
    15:45KanadaCANZinsentscheidung der BoC
    16:30KanadaCANPressekonferenz der BoC
    19:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    20:00USAUSAFOMC Wirtschaftsprojektion
    20:00USAUSAZinsprojektionen - 1 Jahr
    20:00USAUSAErklärung zur Geldpolitik der Fed
    20:00USAUSAZinsprojektionen - Aktuell
    20:00USAUSAZinsprojektionen - 2 Jahre
    20:00USAUSAZinsprojektionen - 3 Jahre
    20:00USAUSAFed-Zinsentscheid
    20:30USAUSAFOMC Pressekonferenz
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    17:30 WebinarLYNX: ValuePlus – Die besten Aktien aus Fundamental- und Chartanalyse
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Dieses Konto bietet Exklusivität in allen Belangen
    18:30 WebinarHSBC: Der Blick ins Kleingedruckte - Kündigungen bei Zertifikaten
    18.09. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Zoom Video Communications, Porsche und Fielmann stehen heute im Fokus! Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.