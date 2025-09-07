Olympus kündigt Vertriebspartnerschaft mit MacroLux Medical für Einweg-Urologieprodukte an

Westborough, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Olympus Corp., ein globales

Medizintechnikunternehmen, das sich dafür einsetzt, das Leben der Menschen

gesünder, sicherer und erfüllter zu machen, gab heute eine exklusive globale

Vertriebsvereinbarung mit MacroLux Medical Technology Co. bekannt, die den

Vertrieb von Einweg-Urologieprodukten vorsieht.



Die Vereinbarung umfasst mehrere Einweg-Zystoskope, Ureteroskope und

Absaugkanülen. Diese Geräte dienen dem Zugang und der Visualisierung von Blase

und Harnwegen zur Diagnose sowie der Behandlung von Harnwegserkrankungen und

-störungen wie Nierensteinen.





"Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft, eine Synergie, die unserenunermüdlichen Einsatz für die Verbesserung der Patientenversorgungunterstreicht", sagte Gabriel McHugh, Executive Vice President Surgical andInterventional Solutions bei Olympus Corp. "Durch die Integration innovativerEinwegtechnologien in unser Urologie-Portfolio verbessern wir die urologischeVersorgungslandschaft für unsere Kunden und deren Patienten."Olympus bietet ein breites Spektrum an Lösungen für die Erkennung sowie dieBehandlung von Nieren- und Blasensteinen sowie für die Visualisierung und denZugang zu nicht-muskulär invasivem Blasenkrebs (NMIBC). Mit der Erweiterung desPortfolios an Einweg-Endoskopen und Absaugkanülen von MacroLux Medical kannOlympus Ärzten mehr Flexibilität sowie Vertrauen in die Visualisierung undchirurgische Präzision bieten."Olympus ist ein zuverlässiger Endoskopiepartner für die Behandlung urologischerErkrankungen und jetzt einzigartig positioniert, um Zugang zu einer breitenPalette hochwertiger Endoskope zu bieten. Dazu gehören wiederverwendbare undflexible Einweg-Endoskope, starre und halbstarre Endoskope, leistungsstarkeLithotripsielösungen und NMIBC-Detektion nach dem Goldstandard", so GlenBranconier, Senior Vice President und General Manager für Urology/Gynecology,Olympus Corp. "Wir freuen uns, dass wir Urologen und Gesundheitsdienstleisterndie Werkzeuge an die Hand geben können, die sie für eine sichere Versorgungihrer Patienten benötigen."Die Vereinbarung umfasst den Vertrieb in den Vereinigten Staaten, Kanada, ineuropäischen Ländern sowie in Ländern des asiatisch-pazifischen Raums. Zu denLändern in Europa gehören:- UK (England, Schottland, Wales und Nordirland)- Irland- Österreich- Belgien- Deutschland- Niederlande- Luxemburg- Norwegen- Dänemark- Schweiz- SchwedenZu den Ländern/Regionen in der APAC-Region zählen:- Australien- Neuseeland- Hongkong, VR China- Singapur- Südkorea