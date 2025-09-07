Olympus kündigt Vertriebspartnerschaft mit MacroLux Medical für Einweg-Urologieprodukte an
Westborough, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Olympus Corp., ein globales
Medizintechnikunternehmen, das sich dafür einsetzt, das Leben der Menschen
gesünder, sicherer und erfüllter zu machen, gab heute eine exklusive globale
Vertriebsvereinbarung mit MacroLux Medical Technology Co. bekannt, die den
Vertrieb von Einweg-Urologieprodukten vorsieht.
Die Vereinbarung umfasst mehrere Einweg-Zystoskope, Ureteroskope und
Absaugkanülen. Diese Geräte dienen dem Zugang und der Visualisierung von Blase
und Harnwegen zur Diagnose sowie der Behandlung von Harnwegserkrankungen und
-störungen wie Nierensteinen.
"Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft, eine Synergie, die unseren
unermüdlichen Einsatz für die Verbesserung der Patientenversorgung
unterstreicht", sagte Gabriel McHugh, Executive Vice President Surgical and
Interventional Solutions bei Olympus Corp. "Durch die Integration innovativer
Einwegtechnologien in unser Urologie-Portfolio verbessern wir die urologische
Versorgungslandschaft für unsere Kunden und deren Patienten."
Olympus bietet ein breites Spektrum an Lösungen für die Erkennung sowie die
Behandlung von Nieren- und Blasensteinen sowie für die Visualisierung und den
Zugang zu nicht-muskulär invasivem Blasenkrebs (NMIBC). Mit der Erweiterung des
Portfolios an Einweg-Endoskopen und Absaugkanülen von MacroLux Medical kann
Olympus Ärzten mehr Flexibilität sowie Vertrauen in die Visualisierung und
chirurgische Präzision bieten.
"Olympus ist ein zuverlässiger Endoskopiepartner für die Behandlung urologischer
Erkrankungen und jetzt einzigartig positioniert, um Zugang zu einer breiten
Palette hochwertiger Endoskope zu bieten. Dazu gehören wiederverwendbare und
flexible Einweg-Endoskope, starre und halbstarre Endoskope, leistungsstarke
Lithotripsielösungen und NMIBC-Detektion nach dem Goldstandard", so Glen
Branconier, Senior Vice President und General Manager für Urology/Gynecology,
Olympus Corp. "Wir freuen uns, dass wir Urologen und Gesundheitsdienstleistern
die Werkzeuge an die Hand geben können, die sie für eine sichere Versorgung
ihrer Patienten benötigen."
Die Vereinbarung umfasst den Vertrieb in den Vereinigten Staaten, Kanada, in
europäischen Ländern sowie in Ländern des asiatisch-pazifischen Raums. Zu den
Ländern in Europa gehören:
- UK (England, Schottland, Wales und Nordirland)
- Irland
- Österreich
- Belgien
- Deutschland
- Niederlande
- Luxemburg
- Norwegen
- Dänemark
- Schweiz
- Schweden
Zu den Ländern/Regionen in der APAC-Region zählen:
- Australien
- Neuseeland
- Hongkong, VR China
- Singapur
- Südkorea
