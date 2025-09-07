    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Olympus kündigt Vertriebspartnerschaft mit MacroLux Medical für Einweg-Urologieprodukte an

    Westborough, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Olympus Corp., ein globales
    Medizintechnikunternehmen, das sich dafür einsetzt, das Leben der Menschen
    gesünder, sicherer und erfüllter zu machen, gab heute eine exklusive globale
    Vertriebsvereinbarung mit MacroLux Medical Technology Co. bekannt, die den
    Vertrieb von Einweg-Urologieprodukten vorsieht.

    Die Vereinbarung umfasst mehrere Einweg-Zystoskope, Ureteroskope und
    Absaugkanülen. Diese Geräte dienen dem Zugang und der Visualisierung von Blase
    und Harnwegen zur Diagnose sowie der Behandlung von Harnwegserkrankungen und
    -störungen wie Nierensteinen.

    "Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft, eine Synergie, die unseren
    unermüdlichen Einsatz für die Verbesserung der Patientenversorgung
    unterstreicht", sagte Gabriel McHugh, Executive Vice President Surgical and
    Interventional Solutions bei Olympus Corp. "Durch die Integration innovativer
    Einwegtechnologien in unser Urologie-Portfolio verbessern wir die urologische
    Versorgungslandschaft für unsere Kunden und deren Patienten."

    Olympus bietet ein breites Spektrum an Lösungen für die Erkennung sowie die
    Behandlung von Nieren- und Blasensteinen sowie für die Visualisierung und den
    Zugang zu nicht-muskulär invasivem Blasenkrebs (NMIBC). Mit der Erweiterung des
    Portfolios an Einweg-Endoskopen und Absaugkanülen von MacroLux Medical kann
    Olympus Ärzten mehr Flexibilität sowie Vertrauen in die Visualisierung und
    chirurgische Präzision bieten.

    "Olympus ist ein zuverlässiger Endoskopiepartner für die Behandlung urologischer
    Erkrankungen und jetzt einzigartig positioniert, um Zugang zu einer breiten
    Palette hochwertiger Endoskope zu bieten. Dazu gehören wiederverwendbare und
    flexible Einweg-Endoskope, starre und halbstarre Endoskope, leistungsstarke
    Lithotripsielösungen und NMIBC-Detektion nach dem Goldstandard", so Glen
    Branconier, Senior Vice President und General Manager für Urology/Gynecology,
    Olympus Corp. "Wir freuen uns, dass wir Urologen und Gesundheitsdienstleistern
    die Werkzeuge an die Hand geben können, die sie für eine sichere Versorgung
    ihrer Patienten benötigen."

    Die Vereinbarung umfasst den Vertrieb in den Vereinigten Staaten, Kanada, in
    europäischen Ländern sowie in Ländern des asiatisch-pazifischen Raums. Zu den
    Ländern in Europa gehören:

    - UK (England, Schottland, Wales und Nordirland)
    - Irland
    - Österreich
    - Belgien
    - Deutschland
    - Niederlande
    - Luxemburg
    - Norwegen
    - Dänemark
    - Schweiz
    - Schweden

    Zu den Ländern/Regionen in der APAC-Region zählen:

    - Australien
    - Neuseeland
    - Hongkong, VR China
    - Singapur
    - Südkorea
