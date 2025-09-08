CART BP pro eröffnet ein neues Paradigma in der Blutdruckmessung, da es die Genauigkeit über verschiedene Armpositionen hinweg beibehält

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Auf dem Kongress 2025 der European Society of

Cardiology (ESC), der vom 29. August bis zum 1. September in Madrid stattfand,

präsentierte Sky Labs neue klinische Ergebnisse zu CART BP pro, seinem

manschettenlosen, ringförmigen Blutdruckmessgerät. Das Gerät zeigte eine

gleichbleibende Genauigkeit, selbst wenn der Arm unterhalb des Herzens

positioniert war, und erfüllte damit die strengen Validierungsanforderungen der

European Society of Hypertension (ESH).



Die ESH empfiehlt sechs Validierungstests für Blutdruckmessgeräte ohne

Manschette, nämlich den statischen Test für die absolute Genauigkeit, den Test

der Geräteposition für die Robustheit gegenüber hydrostatischem Druck, den

Behandlungstest für die Genauigkeit bei der Erkennung von Blutdrucksenkungen,

den Wach-Schlaf-Test für Veränderungen im zirkadianen Rhythmus, den

Bewegungstest für Erhöhungen während körperlicher Aktivität und den

Rekalibrierungstest für die langfristige Stabilität der Manschettenkalibrierung.









Am 29. August präsentierte Professor Jihoon Kim vom Samsung Medical Center die

"Bewertung der Genauigkeit eines ringförmigen, manschettenlosen

Blutdruckmessgeräts in verschiedenen Körperhaltungen". Die Sitzung wurde von

Professor Seok Min Kang, Präsident der Korean Society of Cardiology, und

Professor Eugene Yang, Vorsitzender der Sektion Prävention von

Herz-Kreislauf-Erkrankungen des American College of Cardiology (ACC), geleitet.



Professor Kim berichtete, dass CART BP pro die ESH-Genauigkeitskriterien für

verschiedene Armhaltungen erfüllt. Er erklärte: "Bei herkömmlichen Geräten mit

Manschette muss der Arm auf Herzhöhe positioniert werden. Die Genauigkeit des

CART BP pro blieb unabhängig von der Armhaltung erhalten, was einen bedeutenden

Fortschritt für die Blutdrucküberwachung ohne Manschette rund um die Uhr

darstellt."



Die Studienergebnisse bestätigten, dass es keine signifikanten Unterschiede

zwischen den Messwerten in Herzhöhe und in niedrigerer Position gab und die

Ergebnisse mit den Standardauskultationsmessungen übereinstimmten. Professor Kim

fügte hinzu, dass das Gerät weniger von hydrostatischem Druck beeinflusst wird,

was zuverlässige Ergebnisse bei verschiedenen Körperhaltungen gewährleistet.



Smarter 24-Stunden-Überwachung



Am 30. August präsentierte Professor Hae-Young Lee vom Seoul National University

Hospital die "24-Stunden-Genauigkeit eines ringförmigen, manschettenlosen

Blutdruckmessgeräts auf der Grundlage der ESH 2023 Recommendations". Die Sitzung

wurde gemeinsam von Professor George Stergiou, Präsident der International Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Positionsübergreifende GenauigkeitAm 29. August präsentierte Professor Jihoon Kim vom Samsung Medical Center die"Bewertung der Genauigkeit eines ringförmigen, manschettenlosenBlutdruckmessgeräts in verschiedenen Körperhaltungen". Die Sitzung wurde vonProfessor Seok Min Kang, Präsident der Korean Society of Cardiology, undProfessor Eugene Yang, Vorsitzender der Sektion Prävention vonHerz-Kreislauf-Erkrankungen des American College of Cardiology (ACC), geleitet.Professor Kim berichtete, dass CART BP pro die ESH-Genauigkeitskriterien fürverschiedene Armhaltungen erfüllt. Er erklärte: "Bei herkömmlichen Geräten mitManschette muss der Arm auf Herzhöhe positioniert werden. Die Genauigkeit desCART BP pro blieb unabhängig von der Armhaltung erhalten, was einen bedeutendenFortschritt für die Blutdrucküberwachung ohne Manschette rund um die Uhrdarstellt."Die Studienergebnisse bestätigten, dass es keine signifikanten Unterschiedezwischen den Messwerten in Herzhöhe und in niedrigerer Position gab und dieErgebnisse mit den Standardauskultationsmessungen übereinstimmten. Professor Kimfügte hinzu, dass das Gerät weniger von hydrostatischem Druck beeinflusst wird,was zuverlässige Ergebnisse bei verschiedenen Körperhaltungen gewährleistet.Smarter 24-Stunden-ÜberwachungAm 30. August präsentierte Professor Hae-Young Lee vom Seoul National UniversityHospital die "24-Stunden-Genauigkeit eines ringförmigen, manschettenlosenBlutdruckmessgeräts auf der Grundlage der ESH 2023 Recommendations". Die Sitzungwurde gemeinsam von Professor George Stergiou, Präsident der International