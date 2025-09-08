CART BP pro eröffnet ein neues Paradigma in der Blutdruckmessung, da es die Genauigkeit über verschiedene Armpositionen hinweg beibehält
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Auf dem Kongress 2025 der European Society of
Cardiology (ESC), der vom 29. August bis zum 1. September in Madrid stattfand,
präsentierte Sky Labs neue klinische Ergebnisse zu CART BP pro, seinem
manschettenlosen, ringförmigen Blutdruckmessgerät. Das Gerät zeigte eine
gleichbleibende Genauigkeit, selbst wenn der Arm unterhalb des Herzens
positioniert war, und erfüllte damit die strengen Validierungsanforderungen der
European Society of Hypertension (ESH).
Die ESH empfiehlt sechs Validierungstests für Blutdruckmessgeräte ohne
Manschette, nämlich den statischen Test für die absolute Genauigkeit, den Test
der Geräteposition für die Robustheit gegenüber hydrostatischem Druck, den
Behandlungstest für die Genauigkeit bei der Erkennung von Blutdrucksenkungen,
den Wach-Schlaf-Test für Veränderungen im zirkadianen Rhythmus, den
Bewegungstest für Erhöhungen während körperlicher Aktivität und den
Rekalibrierungstest für die langfristige Stabilität der Manschettenkalibrierung.
Positionsübergreifende Genauigkeit
Am 29. August präsentierte Professor Jihoon Kim vom Samsung Medical Center die
"Bewertung der Genauigkeit eines ringförmigen, manschettenlosen
Blutdruckmessgeräts in verschiedenen Körperhaltungen". Die Sitzung wurde von
Professor Seok Min Kang, Präsident der Korean Society of Cardiology, und
Professor Eugene Yang, Vorsitzender der Sektion Prävention von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen des American College of Cardiology (ACC), geleitet.
Professor Kim berichtete, dass CART BP pro die ESH-Genauigkeitskriterien für
verschiedene Armhaltungen erfüllt. Er erklärte: "Bei herkömmlichen Geräten mit
Manschette muss der Arm auf Herzhöhe positioniert werden. Die Genauigkeit des
CART BP pro blieb unabhängig von der Armhaltung erhalten, was einen bedeutenden
Fortschritt für die Blutdrucküberwachung ohne Manschette rund um die Uhr
darstellt."
Die Studienergebnisse bestätigten, dass es keine signifikanten Unterschiede
zwischen den Messwerten in Herzhöhe und in niedrigerer Position gab und die
Ergebnisse mit den Standardauskultationsmessungen übereinstimmten. Professor Kim
fügte hinzu, dass das Gerät weniger von hydrostatischem Druck beeinflusst wird,
was zuverlässige Ergebnisse bei verschiedenen Körperhaltungen gewährleistet.
Smarter 24-Stunden-Überwachung
Am 30. August präsentierte Professor Hae-Young Lee vom Seoul National University
Hospital die "24-Stunden-Genauigkeit eines ringförmigen, manschettenlosen
Blutdruckmessgeräts auf der Grundlage der ESH 2023 Recommendations". Die Sitzung
wurde gemeinsam von Professor George Stergiou, Präsident der International
