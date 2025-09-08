    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    CART BP pro eröffnet ein neues Paradigma in der Blutdruckmessung, da es die Genauigkeit über verschiedene Armpositionen hinweg beibehält

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Auf dem Kongress 2025 der European Society of
    Cardiology (ESC), der vom 29. August bis zum 1. September in Madrid stattfand,
    präsentierte Sky Labs neue klinische Ergebnisse zu CART BP pro, seinem
    manschettenlosen, ringförmigen Blutdruckmessgerät. Das Gerät zeigte eine
    gleichbleibende Genauigkeit, selbst wenn der Arm unterhalb des Herzens
    positioniert war, und erfüllte damit die strengen Validierungsanforderungen der
    European Society of Hypertension (ESH).

    Die ESH empfiehlt sechs Validierungstests für Blutdruckmessgeräte ohne
    Manschette, nämlich den statischen Test für die absolute Genauigkeit, den Test
    der Geräteposition für die Robustheit gegenüber hydrostatischem Druck, den
    Behandlungstest für die Genauigkeit bei der Erkennung von Blutdrucksenkungen,
    den Wach-Schlaf-Test für Veränderungen im zirkadianen Rhythmus, den
    Bewegungstest für Erhöhungen während körperlicher Aktivität und den
    Rekalibrierungstest für die langfristige Stabilität der Manschettenkalibrierung.

    Positionsübergreifende Genauigkeit

    Am 29. August präsentierte Professor Jihoon Kim vom Samsung Medical Center die
    "Bewertung der Genauigkeit eines ringförmigen, manschettenlosen
    Blutdruckmessgeräts in verschiedenen Körperhaltungen". Die Sitzung wurde von
    Professor Seok Min Kang, Präsident der Korean Society of Cardiology, und
    Professor Eugene Yang, Vorsitzender der Sektion Prävention von
    Herz-Kreislauf-Erkrankungen des American College of Cardiology (ACC), geleitet.

    Professor Kim berichtete, dass CART BP pro die ESH-Genauigkeitskriterien für
    verschiedene Armhaltungen erfüllt. Er erklärte: "Bei herkömmlichen Geräten mit
    Manschette muss der Arm auf Herzhöhe positioniert werden. Die Genauigkeit des
    CART BP pro blieb unabhängig von der Armhaltung erhalten, was einen bedeutenden
    Fortschritt für die Blutdrucküberwachung ohne Manschette rund um die Uhr
    darstellt."

    Die Studienergebnisse bestätigten, dass es keine signifikanten Unterschiede
    zwischen den Messwerten in Herzhöhe und in niedrigerer Position gab und die
    Ergebnisse mit den Standardauskultationsmessungen übereinstimmten. Professor Kim
    fügte hinzu, dass das Gerät weniger von hydrostatischem Druck beeinflusst wird,
    was zuverlässige Ergebnisse bei verschiedenen Körperhaltungen gewährleistet.

    Smarter 24-Stunden-Überwachung

    Am 30. August präsentierte Professor Hae-Young Lee vom Seoul National University
    Hospital die "24-Stunden-Genauigkeit eines ringförmigen, manschettenlosen
    Blutdruckmessgeräts auf der Grundlage der ESH 2023 Recommendations". Die Sitzung
    wurde gemeinsam von Professor George Stergiou, Präsident der International
