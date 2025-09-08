Pressestimme 'Handelsblatt' zu den hohen AfD-Umfragewerten "Handelsblatt" zu den hohen AfD-Umfragewerten: Es steht nirgendwo geschrieben, dass die AfD auch bundesweit weiter Richtung 30 oder gar 40 Prozent Zustimmung marschieren muss. Um es wirklich zu verhindern, muss aber die demokratische Mitte ihre …



