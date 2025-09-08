    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Handelsblatt' zu den hohen AfD-Umfragewerten

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu den hohen AfD-Umfragewerten:

    Es steht nirgendwo geschrieben, dass die AfD auch bundesweit weiter Richtung 30 oder gar 40 Prozent Zustimmung marschieren muss. Um es wirklich zu verhindern, muss aber die demokratische Mitte ihre Probleme lösen. Diskutiert sie stattdessen weiterhin über Brandmauern, Podiumsdiskussionen und abstrakte Verbotsverfahren, wird ihr das nicht gelingen./yyzz/DP/mis



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Handelsblatt' zu den hohen AfD-Umfragewerten "Handelsblatt" zu den hohen AfD-Umfragewerten: Es steht nirgendwo geschrieben, dass die AfD auch bundesweit weiter Richtung 30 oder gar 40 Prozent Zustimmung marschieren muss. Um es wirklich zu verhindern, muss aber die demokratische Mitte ihre …