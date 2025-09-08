    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Freie Presse' zu Trumps Reaktion auf EU-Strafe für Google

    CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Trumps Reaktion auf EU-Strafe für Google:

    Die EU-Kommission kann es sich eigentlich nicht leisten, noch einmal vor dem US-Präsidenten einzuknicken. Würde Europa darauf verzichten, die Digitalunternehmen zu regulieren, könnte von europäischer Souveränität und Unabhängigkeit keine Rede mehr sein. Auch die großen US-Technologieunternehmen müssen sich an die in Europa gültigen Regeln halten. Bisher wurde diese Forderung von den US-Unternehmen nur ansatzweise umgesetzt. Die Kommission muss deshalb im Fall von Google hart bleiben./yyzz/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
