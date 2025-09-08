    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Neue Osnabrücker Zeitung' zu US-Verteidigungsministerium

    OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu US-Verteidigungsministerium:

    Denn wem droht Trump als Erstes mit diesem "Kriegsministerium"? Der US-Metropole Chicago. Auch dieses martialische Gehabe werden die Trumpisten feiern, aber man muss sich schon fragen, welche Art Staatschef es nötig hat, seinen politischen Gegnern mit dem Einsatz von Soldaten zu drohen. Chicago, Baltimore, New York, sogar Washington - alles Städte, in die Trump die Nationalgarde schicken will, wegen angeblicher Unruhen. Und alles Städte, in denen Demokraten regieren. Wenn aber machtpolitisches Taktieren so weit eskaliert, dass ein Präsident Soldaten gegen die Bevölkerung in Stellung bringt, dann haben die USA ein weit größeres Problem als den Namen, unter dem das Pentagon künftig firmiert. "Great" ist das nicht. Sondern beängstigend./yyzz/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu US-Verteidigungsministerium "Neue Osnabrücker Zeitung" zu US-Verteidigungsministerium: Denn wem droht Trump als Erstes mit diesem "Kriegsministerium"? Der US-Metropole Chicago. Auch dieses martialische Gehabe werden die Trumpisten feiern, aber man muss sich schon fragen, …