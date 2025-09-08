KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Sozialreformen / SPD:

Die SPD wird sich davon verabschieden müssen, es allen recht machen zu wollen. Man muss soziale Gerechtigkeit nicht schleifen, wenn man Reformen angeht, aber den Menschen sagen, dass der Status quo nicht beibehalten werden kann und der Staat nicht für individuelle Schicksale haftbar gemacht werden kann, sondern dann greift, wenn es trotz aller Anstrengungen alleine nicht mehr geht. Das ist soziale Gerechtigkeit. Die SPD hätte schon allein aufgrund ihrer Geschichte eigentlich alle Chancen, diesen Ansatz glaubhaft zu vermitteln./yyzz/DP/mis



