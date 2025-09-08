    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Rhein-Zeitung' zu Sozialreformen / SPD

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD muss sich von Kompromissen verabschieden.
    • Soziale Gerechtigkeit bleibt auch bei Reformen wichtig.
    • Status quo kann nicht beibehalten werden, Reformen nötig.

    KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Sozialreformen / SPD:

    Die SPD wird sich davon verabschieden müssen, es allen recht machen zu wollen. Man muss soziale Gerechtigkeit nicht schleifen, wenn man Reformen angeht, aber den Menschen sagen, dass der Status quo nicht beibehalten werden kann und der Staat nicht für individuelle Schicksale haftbar gemacht werden kann, sondern dann greift, wenn es trotz aller Anstrengungen alleine nicht mehr geht. Das ist soziale Gerechtigkeit. Die SPD hätte schon allein aufgrund ihrer Geschichte eigentlich alle Chancen, diesen Ansatz glaubhaft zu vermitteln./yyzz/DP/mis



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
