    Pressestimme

    'Nürnberger Zeitung' zu Seniorenunion / Recht auf analoges Leben

    Für Sie zusammengefasst
    • Senioren profitieren von digitalen Angeboten und Kursen.
    • Smartphones ermöglichen Kontakt zu Angehörigen täglich.
    • "Recht auf analoges Leben" fördert Isolation der Älteren.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Seniorenunion / Recht auf analoges Leben:

    Manchmal scheint es ja fast so, als sein das Smartphone extra für die Älteren erfunden worden. Wo Großeltern von ihren Enkeln früher im Glücksfall mal eine Urlaubspostkarte im Briefkasten vorgefunden haben, können sie heute über WhatsApp täglich am Leben ihrer Angehörigen teilnehmen. Wo Reisen nicht mehr möglich sind und die Welt immer kleiner wird, öffnet das Smartphone neue Tore. Wenn Senioren die Chance bekommen, sich ohne Druck mit digitalen Vorgängen vertraut zu machen, weicht die Skepsis oft der Begeisterung. Tatsächlich haben sich niedrigschwellige Kursangebote etwa in Seniorenheimen als erstaunlich erfolgreich erwiesen. Und auch wenn dadurch nicht alle Älteren erreicht werden und nicht alle Probleme beseitigt werden können: Immer noch besser, als Senioren mit einem "Recht auf analoges Leben" dazu aufzufordern, sich für den Rest ihres Lebens von der Gegenwart und der Zukunft abzukoppeln./yyzz/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    RSS-Feed abonnieren
