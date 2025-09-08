    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Start für Corona-Kommission des Bundestags

    Für Sie zusammengefasst
    • Enquete-Kommission zur Corona-Pandemie konstituiert.
    • Bundestagspräsidentin Klöckner nimmt an Sitzung teil.
    • Bericht mit Empfehlungen bis Mitte 2027 geplant.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Enquete-Kommission des Bundestags zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie kommt am Montag zur konstituierenden Sitzung zusammen. Erwartet wird dazu auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU). Das Parlament hatte die Einsetzung im Juli mit breiter Mehrheit von Union, SPD, Grünen und Linken beschlossen. Neben 14 Abgeordneten sollen dem Gremium auch 14 Sachverständige angehören. Die Kommission soll dem Bundestag bis Mitte 2027 einen Bericht mit Empfehlungen für künftige Krisen vorlegen.

    Die akute Corona-Krise hatte 2020 begonnen, die letzten bundesweiten Alltagsauflagen endeten zu Ostern 2023. In der vergangenen Wahlperiode war eine große Analyse und Auswertung der Schutzmaßnahmen mit Masken, Tests und vielen Beschränkungen auf Bundesebene nicht zustande gekommen./sam/DP/mis





