TAGESVORSCHAU
Termine am 8. September 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. September 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 FRA: Hannover Rück, Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherertreffens in Monte Carlo
DEU: Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München. Am Tag vor der offiziellen Eröffnung der IAA Mobility laden Aussteller zum traditionellen Pressetag auf der Messe. Unter anderem:
+0830 BMW Group
+0900 Volkswagen Group
+0940 Aumovio (ehem. Continental Automotive)
+1000 Mahle
+1000 Smart
+1020 Schaeffler
+1100 Bosch
+1120 Fraunhofer-Gesellschaft
+1140 Opel
+1200 BYD
+1240 Volkswagen Group Technologies
+1300 Valeo
+1730 Renault, Weltpremiere des Neuen Clio
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Im- und Exporte 8/25
CHN: Handelsbilanz 8/25
01:50 JPN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/25
01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25
08:00 DEU: Arbeitkostenindex Q2/25
08:00 DEU: Industrieproduktion 7/25
08:00 DEU: Handelsbilanz 7/25
08:00 DEU: Im- und Exporte 7/25
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 9/25
12:00 LVA: Verbraucherpreise 8/25
21:00 USA: Konsumentenkredite 7/25
SONSTIGE TERMINE
15:00 FRA: Frankreichs Premier Francois Bayrou stellt Vertrauensfrage. °
