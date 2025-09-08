    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 8. September 2025

    • Hannover Rück Pressekonferenz in Monte Carlo 08:00
    • IAA Mobility Pressetag in München, viele Aussteller 08:00
    • Wichtige Wirtschaftsindikatoren aus DEU und CHN 08:00

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. September 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 FRA: Hannover Rück, Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherertreffens in Monte Carlo

    DEU: Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München. Am Tag vor der offiziellen Eröffnung der IAA Mobility laden Aussteller zum traditionellen Pressetag auf der Messe. Unter anderem: +0830 BMW Group
    +0900 Volkswagen Group
    +0940 Aumovio (ehem. Continental Automotive)
    +1000 Mahle
    +1000 Smart
    +1020 Schaeffler
    +1100 Bosch
    +1120 Fraunhofer-Gesellschaft
    +1140 Opel
    +1200 BYD
    +1240 Volkswagen Group Technologies
    +1300 Valeo
    +1730 Renault, Weltpremiere des Neuen Clio

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Im- und Exporte 8/25
    CHN: Handelsbilanz 8/25
    01:50 JPN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/25
    01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25
    08:00 DEU: Arbeitkostenindex Q2/25
    08:00 DEU: Industrieproduktion 7/25
    08:00 DEU: Handelsbilanz 7/25
    08:00 DEU: Im- und Exporte 7/25
    10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 9/25
    12:00 LVA: Verbraucherpreise 8/25
    21:00 USA: Konsumentenkredite 7/25

    SONSTIGE TERMINE
    15:00 FRA: Frankreichs Premier Francois Bayrou stellt Vertrauensfrage. °

