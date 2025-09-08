Amazon baut Standort Werne aus
900 Arbeitsplätze zusätzlich
- Amazon vergrößert Standort in Werne um 900 Jobs.
- Logistikzentrum effizienter: Ware schnell umgeschlagen.
- Einstiegslohn in Werne: 15,85 Euro brutto pro Stunde.
WERNE (dpa-AFX) - Der Online-Händler und Logistiker Amazon hat seinen Standort in Werne vergrößert. Es seien 900 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden und damit nun etwas mehr als 2.000 vorhanden, teilte das Unternehmen anlässlich der Inbetriebnahme am Montag mit. Das dortige Logistikzentrum sei für einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag ausgebaut und innerhalb von zehn Monaten zu einem sogenannten Umverteilzentrum erweitert worden.
In so einem Zentrum liefern Händler Ware an, die über Amazon verkauft wird - sie wird nach der Anlieferung an 37 Logistikzentren in Deutschland und Europa weitergereicht. Dadurch müssen die Lieferanten ihre Ware nicht mehr an mehrere Amazon-Zentren schicken und sparen sich Arbeit. Die Logistik wird effizienter. Gelagert wird dort kaum noch oder gar nicht mehr - die Ware kommt rein und geht schnell wieder raus. Neben Werne hat Amazon in Deutschland nur zwei weitere Umverteilzentren, und zwar in Dortmund und Helmstedt (Niedersachsen).
Der Einstiegsstundenlohn beginnt in Werne je nach Tätigkeit bei 15,85 Euro brutto und damit etwa drei Euro über dem Mindestlohn. Dort wurde in fünf Hallen Fördertechnik verbaut, die 17 Kilometer weit reicht. Pro Woche können an dem Standort 12 Millionen Artikel umgeschlagen und weitergeschickt werden. In Nordrhein-Westfalen betreibt Amazon 23 Standorte mit insgesamt gut 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, etwa in Dortmund, Oelde, Rheinberg und Mönchengladbach. Deutschlandweit hat Amazon mehr als 40.000 Festangestellte. Die Zusteller sind in der Zahl nicht inbegriffen, sie sind als Subunternehmer tätig./wdw/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 232,3 auf Nasdaq (06. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +0,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,12 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 271,00USD was eine Bandbreite von +3,30 %/+16,64 % bedeutet.
Eigentlich ist es auch so, dass sich alle drei Unternehmen im Kern unterscheiden, was es auch eher leicht macht, alle ohne krasse Überschneidungen im Portfolio halten zu wollen. Alle besitzen für sich alleine unglaubliche Ressourcen, was Cashflow und adressierbaren Markt angeht und was mich angeht, gehe ich davon aus, dass sich die viele Jahre andauernde Erfolgsstory bei allen auch die nächsten Jahre fortsetzen wird. Ob das dann am Ende für jeden da draußen für ein Investment ausreicht, muss jeder selbst entscheiden. Übrigens partizipieren ja auch einfache ETF-Sparer am Erfolg dieser Dickschiffe und als Sidekick haben die ja auch alle im Depot, wenn natürlich auch schwächer gewichtet.
AKTIEN IM FOKUS: Amazon-Vorstoß belastet Lebensmittel-Einzelhändler
13.08.2025 16:35:29
NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Expansion von Amazon im Lebensmittelhandel setzt am Mittwoch Aktien von US-Einzelhändlern unter Druck. Der Internet-Handelsriese will Bestellungen von Lebensmitteln noch am selben Tag gratis ausliefern. Dies könnte die Geschäfte von Konkurrenten wie Walmart und Kroger belasten, da Amazon offenbar mit einer Mindestbestellsumme von 25 Dollar die Wettbewerber hier unterbietet. Walmart sanken am Mittwoch um 1,2 Prozent und lagen im US-Leitindex Dow Jones Industrial auf dem letzten Platz. Kroger rutschten um 4,5 Prozent ab. Auch Costco gaben nach, zuletzt um 1,9 Prozent.
Amazon gewannen 0,9 Prozent. Seit der enttäuschenden Quartalsbilanz vor zwei Wochen haben die Papiere nur einen Teil der damals verbuchten Verluste wieder aufgeholt. Wie es am Mittwoch hieß, könnte Amazon mit dem neuen Vorstoß auch dem eigenen Abo-Lebensmittelgeschäft für 9,99 Dollar pro Monat schaden. Es sei derzeit unklar, inwiefern beispielsweise Amazon Fresh davon betroffen sein könnte.
Pardon, aber da würde (muss) ich Herrn DA Davidson von der Citigroup widersprechen und ihn auf diese Tabelle aufmerksam machen: