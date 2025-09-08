Seehäfen entscheidend für Autoexporte

HAMBURG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Erfolg der deutschen Automobilindustrie ist nach Einschätzung des Zentralverbandes der deutschen Seehafenbetriebe maßgeblich an die Leistungsfähigkeit der Häfen in Norddeutschland geknüpft. "Baden-Württemberg und Bayern mögen sich als Zentren der deutschen Automobilindustrie verstehen - aber ohne die Häfen in Norddeutschland wäre die globale Präsenz der in ganz Deutschland tätigen Autoindustrie nicht denkbar", sagte Matthias Magnor, Mitglied im ZDS-Präsidium, vor der am Dienstag in München beginnenden Automesse IAA Mobility.

Der Zentralverband nimmt die Messe zum Anlass, um auf die strategische Bedeutung der Häfen hinzuweisen. Der Erfolg der Branche in der Welt hänge maßgeblich von den deutschen Seehäfen ab, teilte der Verband mit. "Sie sind das wesentliche Bindeglied zwischen der Automobil-Produktion in Deutschland und den weltweiten Absatzmärkten."