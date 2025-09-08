Stabilisierung nach jüngster Korrektur - Gewinne in Japan

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei schwächeren Wochen dürfte der am Montag mit Kursgewinnen starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,4 Prozent höher auf 23.700 Punkte. Zuletzt war der Dax deutlich unter die runde Marke von 24.000 Punkten zurückgefallen. Zeitweise fiel er mit knapp unter 23.500 Punkten bis sein August-Tief zurück. Die 100-Tage-Linie als Gradmesser für den längerfristigen Trend wurde erstmals seit April leicht unterschritten.

Die Aktienmärkte reagierten am Freitag mit Verlusten auf den schwachen US-Arbeitsmarktbericht. Nach dem europäischen Handelsende fing sich der S&P 500 allerdings etwas. Angesichts der schwachen Daten dürfte einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September kaum noch etwas im Wege stehen. Allerdings gibt es inzwischen auch zunehmende Konjunktursorgen. Ein wenig gedämpft werden könnte diese nun von der Entscheidung der Staaten des Ölförderverbunds Opec+, ab Oktober noch mehr Rohöl in den Markt pumpen zu wollen.

Deutlich aufwärts ging es am Morgen am japanischen Aktienmarkt. Er reagierte damit positiv auf den Rücktritt des Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba./ag/mis



