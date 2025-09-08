Paul Scribner zum Chief Executive Officer von General Holdings Limited ernannt

DUBAI, AE / ACCESS Newswire / 8. September 2025 / General Holdings Limited, eine diversifizierte Investitionsplattform mit Hauptsitz im Dubai International Financial Centre (DIFC), gab heute bekannt, dass Paul Scribner mit Wirkung zum 8. November 2024 zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Während seine Ernennung seit diesem Datum wirksam ist, gibt das Unternehmen nun formell den Führungswechsel bekannt.

Zugehöriges Bild

Scribner bringt umfangreiche Erfahrung in komplexen grenzübergreifenden Transaktionen und Umstrukturierungen in seine neue Funktion ein. Er wird weiterhin als Chairman und CEO von Raven Resources Corp. – einer mittelständischen Private-Equity-Firma in Dallas – fungieren, während er die strategische Expansion von General Holdings über sieben Geschäftsvertikale hinweg leitet, die Technologie, Ressourcen, Vertrieb, Immobilien, Mobilität, Luftfahrt und Sportunterhaltung umfassen.

„Pauls Leistungsbilanz bei der Ausführung komplexer Transaktionen mit dringenden Fristen und seine nachgewiesene Fähigkeit, Nutzen in schwierigen Situationen zu erkennen, machen ihn zur idealen Führungskraft für General Holdings, während wir unsere institutionelle Investitionsplattform aufbauen“, so Christopher E. O'Brien, Chairman von General Holdings Limited.

Jüngste Leistungen unterstreichen das wachsende internationale Profil von Scribner. 2025 wurde er von The CIO Today als „Best in Class“ für seine „Raven-Methode“ der Führung anerkannt, und von The Arabia Business als „Inspirational Icon to Follow“ (inspirierende Führungsikone) vorgestellt. Unter seiner Führung sicherte sich Raven Resources mit der Übernahme von Grove Electric & Lighting Supply die Genehmigung durch die BaFin in Deutschland, was den Zugang zu europäischen Kapitalmärkten eröffnete und im ersten Quartal nach dem Erwerb den Umsatz fast verdoppelte.

Zum Hintergrund von Scribner gehört die Funktion als Trust-Protektor bei der Industrial & Commercial Trust AG in der Schweiz, das Management von grenzübergreifenden Asset-Veräußerungen über acht Jurisdiktionen sowie die Organisation von regierungsunterstützten Finanzierungen für Bergbaubetriebe. Sein Expertenwissen umspannt Umstrukturierungen, Ressourcen und internationales Asset-Management.

Über General Holdings Limited

General Holdings Limited ist eine diversifizierte Investitionsplattform mit Hauptsitz im Dubai International Financial Centre (DIFC), die über sieben Geschäftsvertikale hinweg tätig ist, darunter Finanztechnologie, Rohstoffhandel, Vertrieb an Endkunden, Immobilienentwicklung, Mobilität, Luftfahrt und Sportunterhaltung. Das Unternehmen nutzt regionale Fachkenntnis und institutionelle Partnerschaften, um Mehrwert in wachstumsstarken Sektoren in der MENA-Region und darüber hinaus zu schaffen.

Medienkontakt:

Kelly Delp

Chief Communications Officer

Raven Resources Corp.

kdelp@rvn.rs

QUELLE: General Holdings Limited

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.