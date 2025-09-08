AEVIS VICTORIA SA: Beeindruckendes Umsatzplus im H1 2025!
AEVIS VICTORIA SA beeindruckt mit starkem Umsatzwachstum und strategischen Investitionen im ersten Halbjahr 2025.
- AEVIS VICTORIA SA erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen konsolidierten Bruttoumsatz von CHF 621.3 Millionen, was einem Anstieg von 17.7% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der konsolidierte Nettoumsatz stieg um 17.9% auf CHF 546.0 Millionen, mit einem organischen Wachstum von 2.9%.
- Die Hauptgeschäftsbereiche, die zu diesem Wachstum beitrugen, sind MRH Switzerland im Bereich Hotellerie und Swiss Medical Network im Gesundheitswesen.
- Das Immobiliengeschäft trug durch den Verkauf von nicht-operativen Vermögenswerten zu einem Free Cashflow von über CHF 100 Millionen bei, was die Verschuldung reduzierte.
- AEVIS VICTORIA erwartet für das erste Halbjahr 2025 ein EBITDAR zwischen CHF 103 und 105 Millionen sowie ein EBITDA zwischen CHF 56 und 57 Millionen.
- AEVIS VICTORIA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AEVIS VICTORIA ist am 18.09.2025.
